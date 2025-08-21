Самарская область встречает участников проекта «Музейные маршруты»

177

С 20 по 23 августа в Самарской области пройдут мероприятия проекта «Музейные маршруты», организованные Министерством культуры Российской Федерации в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. В центре внимания сессии – культурный код России как основа для развития взаимодействия между музеями, регионами и бизнесом.

Участников ждут пленарные заседания и экспертные сессии, во время которых обсудят, как создавать совместные проекты, реализовывать крупные выставки, интегрироваться в локальную среду. Важной темой также станет развитие детских программ в музее.

«Музейные маршруты» – наш флагманский проект, направленный на укрепление музейной отрасли и межрегионального культурного взаимодействия. Проект активно расширяет партнерские связи, мы видим, как он дает мощный импульс развитию не только культурной сферы, но и туризма, креативных индустрий и экономики регионов в целом. И мы видим, как активно сегодня развивается Самарская область, именно поэтому проведение «Маршрутов» в Самаре будет посвящено реализации региональных проектов, их интеграции на федеральном уровне и поиску совместных решений музеев с бизнесом. Уверена, что это даст возможность объединить усилия разных сфер и открыть новые горизонты для музейного сообщества», – отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова.

Сегодня для гостей города были организованы экскурсии по ведущим культурным институциям региона: Самарский областной художественный музей, Музей Модерна, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина.

Фото: минкульт СО