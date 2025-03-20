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Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ

20 марта 2025 14:01
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Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ

Открыт прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормAРТ». В 2025 году ключевая тема фестиваля посвящена Году защитника Отечества, объявленного в России Президентом страны Владимиром Путиным. Художники могут подать не более трех заявок в каждой из предложенных тематик: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве», «Поколение победителей».

В 2024 году Самарскую область представлял художник Дмитрий Горшков (псевдоним — Пирог) с работой «Игра теней». За его эскиз проголосовало около 12 тысяч жителей Самарской области и других регионов страны. По итогам голосования работа заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе.

Для участия в фестивале «ФормАРТ» необходимо заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. Приём заявок открыт до 25 апреля 2025 года. Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Выбранный экспертами эскиз областного победителя будет воплощён на одном из объектов городской среды самарского региона, а видео- и фотоматериалы с историей создания – направлены в окружной оргкомитет для размещения на сайте formartpfo.ru и участия в финальном этапе – общественном голосовании, по результатам которого будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.

Художники, чьи работы станут лучшими в своих регионах, смогут воплотить свои идеи на фасадах зданий в 14 субъектах ПФО. Победители специальной номинации получат право создать свои граффити-работы в Кировской области.

Имена победителей объявят в августе 2025 года на торжественной церемонии в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Фестиваль «ФормAРТ» проводится в Приволжском федеральном округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Проект направлен на развитие уличного искусства, поддержку молодых художников и их вовлечение в создание комфортной городской среды.

Фото - Министерство молодёжной политики Самарской области

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