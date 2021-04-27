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Самарская область присоединится к Всероссийской акции "Культурный хоровод"

27 апреля 2021 11:01
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Самарская область присоединится к Всероссийской акции "Культурный хоровод"

29 апреля в 14:00, в Международный день танца, в селе Дубовый Умет Волжского района пройдет Всероссийская акция «Культурный хоровод», инициированная Министерством культуры РФ. Центральной площадкой станет Сельский Дом культуры с. Дубовый Умет КДЦ "Тандем" (ул. Советская, д.111). Главное действие пройдет на площади перед культурно-досуговым центром.

        Центральная тема "Культурного хоровода" - танец, организованный по принципу хоровода, с использованием элементов традиционной национальной атрибутики, народных музыкальных инструментов и народных костюмов.

       В большой хоровод на улице встанут участники разных возрастов: среди них лауреаты творческих конкурсов, самодеятельные хореографические коллективы, ансамбли, отдельные исполнители, представляющие хореографическое искусство Самарского региона.

       Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, участники будут в масках и перчатках.

       В акции примут участие культурно-досуговые учреждения, которые отремонтировали здания или помещения, приобрели автоклубы, оборудование для зрительных залов и другие технические средства в рамках национального проекта "Культура", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Развитие культуры, в том числе в сельской местности, сохранение культурного наследия – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

        Красочное действо с соблюдением шахматной рассадки зрителей  продолжится в зале культурно-досугового центра "Тандем" церемонией награждения Лауреатов Межмуниципального конкурса-фестиваля хореографического творчества «Хрустальный башмачок». Конкурс прошел при поддержке министерства культуры Самарской области в рамках реализации на территории Самарского региона общественного творческого проекта «Культурное сердце России» по направлению «Культура рядом».

       В конкурсе приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры из 21 муниципального образования Самарской области, в том числе 8 городских округов (Самара, Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрадный,) и 13 муниципальных районов (Большеглушицкий, Волжский, Елховский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Хворостянский). После церемонии награждения пройдет гала-концерт.

       В этот день Всероссийскую акцию активно поддержат многие жители Самарской области: в городах и районах губернии пройдут веселые хороводы, танцевальные флешмобы и другие мероприятия с участием фольклорных и хореографических коллективов. Фото и видео будут размещены в социальных сетях с хештегами акции: 

#культурныйхоровод_63 

#международныйденьтанца 

#культуравприоритете 

#НПкультура

Теги: Культурный хоровод

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