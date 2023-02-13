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Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”

13 февраля 2023 13:04
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Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”. Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины г. Санкт-Петербурга Андрей Коломийцев – один из наиболее интересных и востребованных российских исполнителей на органе и клавесине.

В программе произведения Иоганна Ульриха Штейгледера, Иоганна Якоба Фробергера, Яна Питерсзона Свелинка, Абрахама ван ден Керкховена, Иоганна Пахельбеля. Слушателей ждут изысканные шедевры органной музыки от эпохи Возрождения до позднего барокко.

6+

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Информация и бронирование билетов по телефонам:

☎ 332 15 66,

☎ 8 905 301 00 92,

☎ 8 960 833 35 34

 

Теги: Мероприятия

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