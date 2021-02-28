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Самарская филармония приглашает на праздничную вокально-поэтическую композицию «Вальс в зеркалах»

28 февраля 2021 18:55
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Настоящая любовь во все времена встречала на своем пути преграды, шла рука об руку с разлукой и через преодоление вспыхивала с новой силой.

7 марта, в воскресенье, в 19.00, Самарская государственная филармония приглашает вас на праздничную вокально-поэтическую композицию в двух актах с балетом «Вальс в зеркалах». Арт-дуэт «Граэль».

Настоящая любовь во все времена встречала на своем пути преграды, шла рука об руку с разлукой и через преодоление вспыхивала с новой силой. Только так она проходила испытание временем и становилась источником вдохновения поэтов…

Он — русский офицер, она — его возлюбленная… Один взгляд на светском балу и искра их любви уже, казалось бы, не должна погаснуть. Что могло им помешать быть вместе? Соперник, военное положение в стране накануне переворота или иные причины, повлекшие за собой первую волну иммиграции русского дворянства?

На эти вопросы каждый наш зритель найдет свой ответ… История об истинной благородной любви, рассказанная русским романсом, прозвучит в Самарской филармонии 7 марта в канун Международного женского дня.

 Программа: 

Романсы П. Чайковского, Н. Рубинштейна, С. Рахманинова, С. Чарского, Н. Зубова, Б. Прозоровского, Д. Ашкенази и др. объединены одной сюжетной линией, рассказывающей о взаимоотношениях русского офицера и его возлюбленной, начиная с их встречи на одном из русских балов в начале ХХ века. Помогают ощутить целостность истории отрывки из произведений русских поэтов (читают солисты), особую атмосферу внутреннего мира героев создает оригинальная хореография, исполненная артистами балета Московского театра оперетты. В программе использованы дизайнерские костюмы и реквизит в стилистике жанра.

Исполнители: 

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии
Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Михаил Щербаков.

Ведущие солисты Московского театра оперетты, лауреаты международных конкурсов Юлия Гончарова и Максим Катырев.

Солисты балета Елизавета Пархоменко и Егор Шведов, передает пресс-служба минкульта СО.

 

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Комментарии

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