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27 февраля Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком».



Аркадий Ильич Островский - один из самых заметных и любимых композиторов нашей страны. Его песни признавались лучшими на всех международных и зарубежных фестивалях и конкурсах, где они звучали. И именно его «Песня остаётся с человеком» стала гимном самого популярного музыкального конкурса СССР и России «Песня года». Композитор не только был верен лучшим традициям отечественного и зарубежного эстрадного творчества, но и стал настоящим новатором этого жанра. Песни Островского открыли новые грани творчества Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Майи Кристалинской, Эдиты Пьехи. «А у нас во дворе», «Старый парк», «Город спит», «Голос земли», «Песня любви», «Лунный камень», «Круги на воде» - его песни любила вся страна.



Исполнители:

Творческие коллективы, артисты эстрады, солисты Самарской филармонии и Самарского театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича



В концерте примут участие лауреаты Всероссийского конкурса патриотической песни им. А. Островского



Оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области, художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист СО Владимир Гузиев



Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.



Билеты доступны по Пушкинской карте.

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