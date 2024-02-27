Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошло областное родительское собрание
В Самаре прошло областное родительское собрание
АвтоВАЗ начал тестовую сборку пассажирских Lada Largus
АвтоВАЗ начал тестовую сборку пассажирских Lada Largus
Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»
Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»
Никита Михалков представит в Самаре спектакль «12»
Никита Михалков представит в Самаре спектакль «12»
За сутки в Самарской области задержаны 29 пьяных водителей
За сутки в Самарской области задержаны 29 пьяных водителей
Самарцу пришлось заплатить за кражи в магазинах
Самарцу пришлось заплатить за кражи в магазинах
Самарец установил приложение и лишился 2,5 миллионов
Самарец установил приложение и лишился 2,5 миллионов
В Самаре состоятся премьерные показы фильма «Чайкин остров»
В Самаре состоятся премьерные показы фильма «Чайкин остров»
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.63
-0.12
EUR 100.18
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» пройдут для самарцев в ближайшие выходные
Самарцы смогли ознакомиться с работой полиции на 1-й очереди Самарской Набережной
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»

27 февраля 2024 11:47
71
Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»

27 февраля Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком».

Аркадий Ильич Островский - один из самых заметных и любимых композиторов нашей страны. Его песни признавались лучшими на всех международных и зарубежных фестивалях и конкурсах, где они звучали. И именно его «Песня остаётся с человеком» стала гимном самого популярного музыкального конкурса СССР и России «Песня года». Композитор не только был верен лучшим традициям отечественного и зарубежного эстрадного творчества, но и стал настоящим новатором этого жанра. Песни Островского открыли новые грани творчества Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Майи Кристалинской, Эдиты Пьехи. «А у нас во дворе», «Старый парк», «Город спит», «Голос земли», «Песня любви», «Лунный камень», «Круги на воде» - его песни любила вся страна.

Исполнители:
Творческие коллективы, артисты эстрады, солисты Самарской филармонии и Самарского театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

В концерте примут участие лауреаты Всероссийского конкурса патриотической песни им. А. Островского

Оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области, художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист СО Владимир Гузиев

Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Билеты доступны по Пушкинской карте.

12+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» пройдут для самарцев в ближайшие выходные
27 февраля 2024, 09:54
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» пройдут для самарцев в ближайшие выходные
Просим обратить внимание – на все мероприятия требуется обязательная предварительная запись. Культура
119
В Самаре прошла выставка с тематическими площадками, посвященная празднику защитника Отечества
26 февраля 2024, 17:32
Самарцы смогли ознакомиться с работой полиции на 1-й очереди Самарской Набережной
В Самаре прошла выставка с тематическими площадками, посвященная празднику защитника Отечества Общество
486
Начальник отдела, Светлана Курвякова рассказала будущим студентам об истории создания Росреестра, о профессиях, востребованных в Управлении.
26 февраля 2024, 15:20
Сотрудники самарского Росреестра встретились со старшеклассниками
Начальник отдела, Светлана Курвякова рассказала будущим студентам об истории создания Росреестра, о профессиях, востребованных в Управлении. Общество
533
В центре внимания
В Самаре прошло областное родительское собрание
27 февраля 2024  12:01
В Самаре прошло областное родительское собрание
31
Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»
27 февраля 2024  10:26
Молодые предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»
120
Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста «встретились».
26 февраля 2024  19:17
В Самарской области завершили надвижку моста через Волгу
441
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
26 февраля 2024  12:20
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
435
До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров.
26 февраля 2024  11:39
До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров.
442
Весь список