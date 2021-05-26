Самарская филармония приглашает на литературно-музыкальную постановку «Храбрый портняжка»

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1 июня в 12.00 Самарская государственная филармония приглашает Вас всей семьей на литературно-музыкальную постановку «Храбрый портняжка» по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм.

В шутливой и ироничной манере спектакль повествует о похождениях простого и трудолюбивого Портняжки.

«Создавая наши музыкальные спектакли, мы стараемся сделать их интересными не только для детей, но и для взрослых, которые пришли с ними. Поэтому остроумные тексты и весёлые коллизии героев не оставят равнодушными зрителей любого возраста», — отмечает заслуженный артист РФ, главный режиссер Самарской филармонии Сергей Николаевич Куранов.

Действие насыщено музыкой, стихами, танцами и весёлыми превращениями. Детский спектакль «Храбрый портняжка» – настоящий подарок для юного зрителя!