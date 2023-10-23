Самара принимает участие в Транссибирском Арт-фестивале 

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Транссибирский Арт-Фестиваль – яркий музыкальный проект, который вносит большой вклад в развитие российской и мировой культуры, делает величайшие шедевры мировой музыки доступными для жителей многих российских городов. Сегодня Транссибирский Арт-Фестиваль известен не только в России, но и во всем мире. Участие Самары в столь масштабном музыкальном фестивале дает уникальную возможность самарской публике услышать выступления выдающихся мастеров и насладиться их искусством.

Художественный руководитель фестиваля – музыкант с мировым именем, один из лучших скрипачей современности Вадим Репин.

В рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2023 в Самарской филармонии при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Самарской области пройдут два концерта:

24 октября — Камерный вечер

К. Сен-Санс. «Фантазия» для скрипки и арфы (Репин, Тихонова)

С. Франк. Соната для скрипки и фортепиано Ля мажор, FWV 8 (Репин, Руденко)

Фортепианный Квинтет (Репин, Таросян, Тарасенко, Кондрашин, Руденко)

Исполнители:

народный артист РФ Вадим Репин (скрипка)

лауреаты международных конкурсов

Елена Таросян (скрипка)

Илья Тарасенко (альт)

Пётр Кондрашин (виолончель)

Вадим Руденко (фортепиано)

Александра Тихонова (арфа)

26 октября — Симфонический вечер

П. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор, соч. 35

Я. Сибелиус. Симфония № 1 ми минор, соч. 39

Академический симфонический оркестр Самарской филармонии

Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко

Солист – победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1989), кавалер Ордена Почетного легиона, народный артист РФ Вадим Репин (скрипка)

Билеты доступны по Пушкинской карте, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: freepik.com