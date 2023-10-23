Самара принимает участие в Транссибирском Арт-фестивале 

Транссибирский Арт-Фестиваль – яркий музыкальный проект, который вносит большой вклад в развитие российской и мировой культуры, делает величайшие шедевры мировой музыки доступными для жителей многих российских городов. Сегодня Транссибирский Арт-Фестиваль известен не только в России, но и во всем мире. Участие Самары в столь масштабном музыкальном фестивале дает уникальную возможность самарской публике услышать выступления выдающихся мастеров и насладиться их искусством.
Художественный руководитель фестиваля – музыкант с мировым именем, один из лучших скрипачей современности Вадим Репин.
В рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2023 в Самарской филармонии при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Самарской области пройдут два концерта:
24 октября — Камерный вечер
К. Сен-Санс. «Фантазия» для скрипки и арфы (Репин, Тихонова)
С. Франк. Соната для скрипки и фортепиано Ля мажор, FWV 8 (Репин, Руденко)
Фортепианный Квинтет (Репин, Таросян, Тарасенко, Кондрашин, Руденко)
Исполнители:
народный артист РФ Вадим Репин (скрипка)
лауреаты международных конкурсов
Елена Таросян (скрипка)
Илья Тарасенко (альт)
Пётр Кондрашин (виолончель)
Вадим Руденко (фортепиано)
Александра Тихонова (арфа)
26 октября — Симфонический вечер
П. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор, соч. 35
Я. Сибелиус. Симфония № 1 ми минор, соч. 39
Академический симфонический оркестр Самарской филармонии
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко
Солист – победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1989), кавалер Ордена Почетного легиона, народный артист РФ Вадим Репин (скрипка)
Билеты доступны по Пушкинской карте, сообщает пресс-служба минкульта СО.
Фото: freepik.com