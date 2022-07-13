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Российские скрипачки отказываются возвращаться на конкурс в Италии после отстранения  по политическим причинам

13 июля 2022 21:05
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"...никто даже не извинился. Нас просто поставили перед фактом, что мы приняты".

Скрипачки из России, которых отстранили от участия в cентябрьском конкурсе в итальянской Гориции по политическим причинам, отказываются возвращаться после того, как организаторы конкурса изменили свое решение, сообщила РИА Новости одна из музыкантов Лидия Кочарян.

"Во-первых, нас вернули без всякого предупреждения. Во-вторых, нас еще попросили внести вступительный взнос в 150 евро. В-третьих, никто даже не извинился. Нас просто поставили перед фактом, что мы приняты", — сказала скрипачка.

В мае конкурс имени известного дирижера и композитора Родолфо Липицера отказал в участии трем скрипачкам с российским гражданством. Как рассказал РИА Новости президент ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли, решение принято в соответствии с международными санкциями в связи с конфликтом на Украине. Впоследствии Куалли ради допуска на конкурс потребовал от музыкантов выразить публичное несогласие с российской политикой на Украине и протест против действий руководства РФ.

По словам Кочарян, теперь организаторы конкурса просто уведомили ее о возможности вернуться в число претендентов.

"Участвовать в конкурсе мы все равно не будем, у нас есть какая-то гордость. Как можно после такого согласиться? Мы рады, что нас поддержало так много людей, среди которых оказался и мэр Гориции. Хорошо, что еще есть адекватные люди", — заявила скрипачка, которая в среду выступит на организованном властями города концерте. Кочарян отметила, что концерт состоится благодаря градоначальнику Родолфо Дзиберне и организатору местного гитарного фестиваля Клаудио Ливьеро. "Можно было нас с самого начало принять в ряды участников, не устраивая такой скандал, — сказала она. — И уж точно не спустя полтора или два месяца".

Ранее глава ассоциации Lipizer говорил РИА Новости, что их решение не подлежит отмене. По словам Куалли, в письме скрипачкам он после решения о недопуске написал, что "ничего не имеет против них" и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия "представителей стран, находящихся в состоянии войны".

Как отмечает газета Il Goriziano, Куалли объяснил шаг навстречу скрипачкам тем, что организаторы конкурса подверглись шантажу со всех сторон". Свою логику он описал тем, что мероприятие не может жить "без поддержки от местных органов": "Пока правительство говорит о санкциях, вооружениях и страхе перед возможным вторжением, власти региона, города и все остальные говорят обратное", - сказал Куалли.

 

Фото:    pxhere

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