Российские подростки могут написать сценарии для реальных фильмов

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Помочь начинающим авторам призваны вебинары с лучшими экспертами.

Всероссийский юношеский конкурс идей, рассказов и сценариев «История, достойная фильма» проводится специально для ребят в возрасте от 12 до 18 лет, которые пишут какие-либо тексты, занимаются литературным творчеством или просто любят фантазировать и сочинять. Благодаря проекту подростки, юноши и девушки имеют шанс заявить о себе на федеральном уровне, стать соавторами настоящих фильмов.

Конкурс включает две номинации: «Творчество и творческое проявление в жизни» (созидательная деятельность и самовыражение личности в обществе) и «Россия: открытый код» (исследования поколенческих конфликтов и рецепты преодоления трудностей, всех возрастных проблем за счёт общих ценностей). Отправить свои работы участники вправе как в одной, так и в обеих номинациях сразу. Сделать это можно на сайте https://зеркалобудущего.рф/story.

— Для кого-то из ребят конкурс — это возможность высказаться, поделиться переживаниями, впечатлениями, своими мыслями. А для других он может стать уникальным карьерным трамплином, ведь в состав жюри проекта входят известные представители киноиндустрии, да и над съёмками будут работать профессиональные кинематографисты. Вполне может оказаться, что они захотят продолжить сотрудничество с лидерами творческого состязания. Кстати, совсем не обязательно присылать полноценный сценарий, это могут быть рассказ или какая-то история с позитивным посылом, — рассказал креативный продюсер онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» Александр Школенко.

Стоит отметить, что у начинающих авторов появилось дополнительное время для творчества: организаторы приняли решение продлить приём заявок до 30 апреля. На основе произведений, которые сочтёт лучшими члены жюри, будут сняты короткометражные мотивационные игровые фильмы, при этом имена лидеров проекта будут указаны в титрах.

Победителей в номинации «Россия: открытый код» ждёт особый подарок —киноакселератор под руководством президента Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексея Алешковского. А помочь всем участникам, вдохновить ребят призваны образовательные вебинары с экспертами Гильдии. Так, в частности, 30 марта сценарист и режиссер, участница более 50 фестивалей Вера Водынски проведет мастер-класс на тему «Суперсила режиссера», а 6 апреля на вебинар «Кино, которое делает нас лучше» всех желающих приглашает киноактёр, кинорежиссёр, продюсер и сценарист Александр Карпиловский. Подробнее о встречах можно узнать в официальной группе «Зеркало Будущего» соцсети «ВКонтакте».

Организаторами Всероссийского юношеского конкурса идей, рассказов и сценариев «История, достойная фильма» являются Федерация современного искусства, онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Ассоциация региональных киношкол, Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России и Автономная некоммерческая организация развития креативных индустрий «Гильдия сценаристов». Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.