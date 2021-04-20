Режиссер Михаил Локшин снимет фильм «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

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Режиссер картины «Серебряные коньки» Михаил Локшин снимет фильм «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», он выйдет на экраны в конце 2022 года, передают "Известия".

Авторами сценария являются Локшин и Роман Кантор.

Как отмечается, съемки картины начнутся в июле текущего года.

По словам продюсера фильма Рубена Дишдишяна, он начал разработку данного проекта вместе с режиссером Николаем Лебедевым, но работа была вынужденно приостановлена из-за финансовых вопросов и в связи с пандемией коронавируса.

«Получив предложение по экранизации «Мастера и Маргариты», мы сразу поняли, что только неординарный подход сможет решить задачу по перенесению многосюжетной конструкции книги в полнометражное кино. Фильм «Воланд» создается группой людей, которые с огромным уважением и любовью относятся к великому роману Булгакова. Мы надеемся, что фильм будет интересен зрителям по всему миру и по-хорошему удивит даже самых трепетных фанатов книги», — сказал Локшин в беседе с «Известиями».

Фото: соцсети