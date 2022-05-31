123

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на 1-5 июня:



Среда, 1 июня: (день защиты детей)

16.00-17.30 Храбрая сердцем, 2012

17.40-19.15 Младенец на прогулке, 1994

19.25-21.40 Время первых, 2017



Четверг, 2 июня:

17.30-21.15 Унесённые ветром, 1939



Пятница, 3 июня:

17.30-19.15 Любовь и голуби, 1984

19.25-21.35 Привидение, 1990



Суббота, 4 июня:

16.00-18.00 Ходячий замок, 2004

18.10-20.00 Холоп, 2019

20.10-21.50 Чудо на Гудзоне, 2016



Воскресенье, 5 июня:

15.00-16.40 Двое: я и моя тень, 1995

17.00-19.00 Исәнмесез

19.10-21.00 Эдвард руки-ножницы, 1990

Фото: администрация Самары