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Расписание открытого кинотеатра "Филин" на 16-19 июня:

Четверг, 16 июня:

17.30-19.10 Джуно, 2007

19.20-20.50 Формула любви, 1984

21.00-22.45 Давайте потанцуем, 2004

Пятница, 17 июня:

17.00-19.10 Ван Хельсинг, 2004

19.20-20.50 Громкая связь, 2019

21.00-22.50 Вечное сияние чистого разума, 2004

Суббота, 18 июня:

16.30-17.55 Мой сосед Тоторо, 1988

18.00-19.40 День сурка, 1993

19.50-22.40 Загадочная история Бенжамина Баттона, 2008

Воскресенье, 19 июня:

17.00-18.30 Мультфильмы

(1. В синем море, в белой пене.., 1984

2. Каникулы в Простоквашино, 1980

3. Дюймовочка, 1964

4. Бременские музыканты, 1969)

18.40-20.10 Лоракс, 2012

20.20-22.30 Парк Юркского периода, 1993

Отдыхаем на набережной.

Фото: администрация Самары