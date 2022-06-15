Расписание открытого кинотеатра "Филин" на 16-19 июня:
Четверг, 16 июня:
17.30-19.10 Джуно, 2007
19.20-20.50 Формула любви, 1984
21.00-22.45 Давайте потанцуем, 2004
Пятница, 17 июня:
17.00-19.10 Ван Хельсинг, 2004
19.20-20.50 Громкая связь, 2019
21.00-22.50 Вечное сияние чистого разума, 2004
Суббота, 18 июня:
16.30-17.55 Мой сосед Тоторо, 1988
18.00-19.40 День сурка, 1993
19.50-22.40 Загадочная история Бенжамина Баттона, 2008
Воскресенье, 19 июня:
17.00-18.30 Мультфильмы
(1. В синем море, в белой пене.., 1984
2. Каникулы в Простоквашино, 1980
3. Дюймовочка, 1964
4. Бременские музыканты, 1969)
18.40-20.10 Лоракс, 2012
20.20-22.30 Парк Юркского периода, 1993
Отдыхаем на набережной.
Фото: администрация Самары