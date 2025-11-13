Я нашел ошибку
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Пять домов культуры Самарского региона стали победителями всероссийского конкурса лучших культурных практик

13 ноября 2025 11:58
159
Пять домов культуры Самарского региона стали победителями всероссийского конкурса лучших культурных практик

Стали известны итоги всероссийского конкурса для выявления лучших практик работы среди библиотек и домов культуры, который прошел в рамках нацпроекта «Семья». Заявок было немало – 442 от 74 регионов, в список победителей вошли всего 240 учреждений. Самарская область – в числе лидеров.

Конкурс лучших культурных практик проходил по пяти направлениям — от инноваций и этнокультурного наследия до инклюзии, народного творчества и просветительских проектов.

Победителями всероссийского конкурса лучших практик для домов культуры и библиотек стали: культурный центр «Автоград» (г. о. Тольятти), социокультурный досуговый комплекс Чапаевска, межпоселенческий культурно-досуговый центр Сызранского района, Сокский сельский Дом культуры Исаклинского межпоселенческого центра культуры.

Все победители получат по 3 миллиона рублей. Эти средства можно будет направить на ремонт, оснащение современным оборудованием, новые проекты и создание удобной среды для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В число лучших практик российских ДК вошел ставший уже всероссийским фестиваль «Цирк зажигает огни» социокультурного досугового комплекса Чапаевска. Фестиваль традиционно собирает в Чапаевске большую аудиторию – свыше 3 000 зрителей, включая семьи с детьми, педагогов и представителей культурных учреждений регионов. Масштабный проект направлен на развитие современного циркового искусства как формы народного творчества. В этом году мероприятие объединило более 20 цирковых коллективов из 11 регионов России, включая детские и молодёжные цирковые коллективы, педагогов и творческие студии, впервые собрав их на единой открытой городской площадке.

«Фестиваль успешно развивает народное творчество, – отметила Социокультурного досугового комплекса Чапаевска Татьяна Фильченкова, – сочетает традиционные формы циркового искусства с современными подходами к подаче, образованию и вовлечению аудитории, а вложенные средства станут фундаментом для роста любительского циркового искусства в России».

Организаторы фестиваля направят 3 миллиона рублей на покупку безопасного и качественного оборудования: нескользящего сценического напольного покрытия и современной системы управления занавесом, подъёмом декораций и креплением светозвукового оборудования. Все это позволит самостоятельно изменять пространство и создавать сложные сценические эффекты.

Одним из лучших по итогам всероссийского конкурса признано и агентство социокультурных технологий министерства культуры Самарской области. Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» – самый масштабный проект агентства социокультурных технологий – вошел в число лучших отечественных практик-победителей всероссийского конкурса. «В этом году новые номинации фестиваля помогли раскрыть свой потенциал практически во всех направлениях народного художественного творчества еще большему количеству талантливых людей, – рассказал директор агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. – Этот фестиваль давно стал не просто событием, а культурным явлением. Теперь он станет еще более зрелищным, потому что средства, которые мы получим как победители конкурса, вложим в мультимедийное сопровождение фестиваля».

По итогам конкурса создадут банк лучших практик, чтобы делиться успешным опытом с учреждениями по всей стране.

Напомним, что отбор заявок для предоставления субсидий в 2026 году из федерального бюджета на модернизацию учреждений культуры прошел летом 2025 года. Данный федеральный проект нацелен на укрепление традиционных ценностей и создание комфортной социальной среды для всей семьи.

Фото – министерство культуры Самарской области

 

