Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

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Президент России Владимир Путин наградил артиста Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Лещенко Льва Валерьяновича - президента Культурного фонда Льва Лещенко, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в тексте указа.

Фото: РИА Новости / Артур Лебедев