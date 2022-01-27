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За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
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Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

27 января 2022 21:18
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За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Президент России Владимир Путин наградил артиста Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Лещенко Льва Валерьяновича - президента Культурного фонда Льва Лещенко, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в тексте указа.

 

Фото:   РИА Новости / Артур Лебедев

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