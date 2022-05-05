Пушкинский музей: все экспонаты из коллекции Морозовых, возвращенные после выставки в Париже, находятся в удовлетворительном состоянии 

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Все экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, возвращенные в Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина после выставки в Париже, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в четверг сообщила журналистам заведующий отделом искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ Александра Данилова, передает ТАСС.

"Все вещи, вернувшиеся из Парижа, прибыли на место. Они распакованы из ящиков. Состояние сохранности их не изменилось за время транспортировки. Поэтому мы можем констатировать, что эта история (с возвращением картин в Россию - прим. ТАСС) завершена", - сказала она.

О возвращении коллекции в Россию стало известно 5 мая. Из собрания ГМИИ всего прибыло 67 работ. Большую часть из них распаковали по прибытии. Но осмотр трех из них прошел в четверг на глазах у журналистов. Среди них - "Девочка на шаре" (1905) испанского и французского художника Пабло Пикассо. "Сейчас картина в стабильном состоянии", - отметил старший научный сотрудник - хранитель ГМИИ Алексей Петухов. Как рассказал реставратор Николай Колесников, это полотно транспортируют крайне редко из-за его хрупкости. "Картина имеет несколько проблем, они постоянные. Бывает, что в процессе перевозки они активируются", - сказал реставратор, отметив, что путешествие не повлияло на сохранность произведения.

Также произвели распаковку работы французского художника Анри Матисса "Фрукты и бронза" (1909-1910). "С картиной все в порядке", - сообщил журналистам Колесников. Самым последним распаковали и осмотрели полотно "Певица Иветт Гильбер в момент исполнения песенки Linger, Longer, Loo" (1894) французского художника Анри де Тулуз-Лотрека. "Состояние сохранности не изменилось и осталось таким же, каким было при отправке", - рассказал реставратор.

Кроме того, как сообщил Петухов, "Девочка на шаре" наряду с другими полотнами коллекции братьев Морозовых из собрания Пушкинского музея войдет в состав экспозиции "Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых", открытие которой запланировано на конец июня этого года. "Она [картина] станет финалом, эпилогом выставки, поскольку Иван Морозов приобрел ее последней. После выставки она вернется в постоянную экспозицию", - резюмировал он.

Фото: yandex.ru