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«Пушкинские дни»: 6 июня в САТОБ покажут оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин»

4 июня 2024 16:41
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Звёзды телепроекта «Большая опера» исполнят главные партии в опере.

6 июня в 18.30 центральным событием проекта «Пушкинские дни» в год 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина станет показ оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» (12+).

В главных партиях выступят звезды телепроекта «Большая опера». Онегина исполнит Динмухамед Кошкинбаев, солист театра Astana Opera (Казахстан), партию Татьяны – Елизавета Кулагина солистка театра «Геликон-Опера» (Москва). За пульт в этот вечер встанет дирижер Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии Михаил Илющенко.

 «Евгений Онегин» – непревзойденный образец лирической оперы, в которой поэзия А.С. Пушкина гармонически слилась с прекрасной, поражающей совершенством музыкой П.И. Чайковского.

Режиссер-постановщик – народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ – Георгий Исаакян; музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик - Евгений  Хохлов; художник-постановщик - Вячеслав Окунев. Премьера оперы состоялась 25 января 2024 года.

Перед началом спектакля Самарское хореографическое училище покажет перформанс «Пушкинский бал» с участием не только студентов учебного заведения, но и кадетских школ, студий бальных танцев, студентов Самарского государственного института культуры, Самарского училища культуры и искусств. В традициях  бального зала пушкинской поры будут исполнены  полонез, вальсы, мазурка, котильон. Планируется участие ансамбля музыкальных инструментов Самарского музыкального училища им. Г.Шаталова.

Также на площадке Шостакович Опера Балет гости вечера увидят выставку костюмов «Пушкиниана на сцене Самарского театра оперы и балета» и выставку работ юных художников «Есть имена, как солнце! Как музыка!: А.С.Пушкин».

Теги: Самара

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