«Пространство смыслов и возможностей»: в регионе продолжается работа по созданию творческих мини-кластеров

По поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева разработана программа «Культурные люди». Благодаря ей в сельских домах культуры открываются современные творческие локации, рассчитанные в первую очередь на молодежь.

Творческие мини-кластеры организуют в домах культуры, большинство из которых отремонтировали в рамках национального проекта «Культура».

В этом году уже начали работать мини-кластеры в учреждениях культуры, Большечерниговского, Борского, Исаклинского, Челно-Вершинского районов. На очереди – другие территории.

«Главная цель – наполнить мини-кластеры актуальными смыслами. Найти и поддержать таланты, привлечь молодежь в культуру», - поделилась министр культуры региона Ирина Калягина.

В Челно-Вершинах, в местном доме культуры, уже работает многофункциональное пространство, где молодежь общается с единомышленниками и наставниками. Творческую локацию назвали «КЛАСС». Здесь есть продюсерский центр, студия звукозаписи и даже школа ведущих, виар-пространство для виртуальных путешествий.

«На средства региональной программе мы закупили фотовидео камеры, хромакей, экран, проектор, VR очки и ПО к ним, звуковое оборудование, гитары, световое оборудование, мебель, – отметила директор Центра культурного развития Мария Гафиятуллина, – конечно, молодежь в восторге. Это пространство полностью отвечает их запросам. И у наших ребят есть сегодня такие же возможности, как и у их городских сверстников для того, чтобы искать и находить себя в творчестве».

В культурно- досуговом комплексе Сызрани на днях откроется креативное молодежное пространство «ВМесте». В этом арт- кластере подростки и молодежь в возрасте от 14 до 20 лет могут попробовать себя в различных креативных активностях. Все необходимое для творческого процесса здесь уже есть: фото – и видео камеры, телесуфлер, своя мебель для каждого пространства, ноутбуки для коворкинга, сценический подиум, световое и музыкальное оборудование, экран для проектора, мольберты.

«Контент-студия «В эфире», коворкинг-центр «Мотивация», творческая студию «Креативный пульс», мини - галерея «Арт мольберт», ресепшн «Вместе», – все это отдаем в творческие руки нашей инициативной молодежи, – рассказала директор сызранского КДЦ Ирина Мингалишева, – будущие хозяева нового арт-пространства с нетерпением ждут открытия».

Напомним, программа «Культурные люди» состоит из 4 блоков, куда входят приоритетные направления развития отрасли культуры: «Культурные пространства», «Культурный потенциал», «Культурные инициативы», «Культурный старт».

Фото: минкульт СО