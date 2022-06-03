Программа интерактивных площадок грандиозного музыкального фестиваля «САМ.ФЕСТ»

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В праздничные выходные 11 и 12 июня, когда вся страна будет отмечать День России, в Самаре впервые состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ» – мероприятие нового формата, которое станет музыкальным событием всероссийского масштаба. Главная миссия фестиваля – поиск, мотивация и продвижение молодых исполнителей по всей России.



«Вновь Самарский регион рад принимать гостей из всех уголков страны, а также из дружественных стран на всероссийский фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Проект одержал победу в конкурентной борьбе, получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив и будет реализован в Самаре, – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Отрадно, что такое масштабное событие состоится на нашей Самарской земле, которая славится своими богатыми культурными традициями. Я уверен, фестиваль станет новой перспективной площадкой для самореализации и объединения талантливых авторов и, конечно, настоящим праздником для всех жителей и гостей нашего гостеприимного региона».



В рамках проекта на сцену стадиона «Солидарность Самара Арена» выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры:

11 июня (с 14:00 до 22:00): The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Сергей Бобунец.

12 июня (с 13:00 до 22:00): Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, Artemiev, VLNY.

Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.



Последовательность выступления артистов держат в секрете, чтобы зрители застали максимум исполнителей, как молодых артистов, так и состоявшихся звезд.



Напомним, с 17 января 2020 года в рамках «САМ.ФЕСТ» проходил масштабный конкурс для авторов и исполнителей собственных песен. За это время организаторы получили более 700 заявок от музыкантов различных жанров и направлений. Главным условием отбора было лишь одно правило: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы.



Составленный кураторами конкурса шорт-лист был выставлен для народного голосования. После чего, жюри фестиваля отобрало 10 финалистов, которые и выступят на сцене «САМ.ФЕСТа» 11 и 12 июня.

Итак, финальный список победителей творческого конкурса «САМ.ФЕСТа»: Веснушка, Гульнара Байгузина, БАЛАКИРЬ, группа "Инкогнито", группа "Двадцать", Яна Антропова, Алексей Занин, Advinke, Роза Карим, TRAMONTANA – музыкальная этно-рейв группа из Самары!



Имя главного победителя конкурса, который получит возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии, будет объявлено со сцены «САМ.ФЕСТа» в финальный фестивальный день – 12 июня.

Вход на мероприятие бесплатный. Необходимо заранее оформить билет на сайте фестиваля samfest.ru или сайте билетного оператора KASSIR.RU (smr.kassir.ru), а также в городских кассах KASSIR.RU. В целях безопасности и для комфорта зрителей количество бесплатных билетов строго ограничено, поэтому тем, кто точно планирует посещение фестиваля, стоит получить их уже сейчас.



В дни проведения фестиваля на территории «САМ.ФЕСТа» будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно будет на общественном транспорте, работа которого в эти дни будет усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом. График и маршрут движения организаторы объявят уже в ближайшее время.



Главным событием спортивной программы фестиваля «САМ.ФЕСТ» станет турнир по баскетболу. 11 и 12 июня всем любителям баскетбола представится возможность принять участие в Турнире по уличному баскетболу 3х3, посвящённом празднованию Дня России. Турнир проводится на профессиональном паркете и оборудовании среди команд юношей и девушек 2009 г.р. и младше, а также среди команд юношей и девушек 2007–2008 г.р. Гостей и жителей региона приглашают принять участие в турнире, состав команды – 4 игрока. Заявки на участие принимаются на сайте play.fiba3x3.com с 6 по 9 июня 2022 года (количество команд ограничено). 10 июня 2022 года на сайте play.fiba3x3.com будет размешено расписание игр. В день проведения турнира необходимо представить документы, удостоверяющие личность (паспорт), полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение о допуске к участию в турнире. Команды, занявшие 1–3 места, награждаются сувенирной продукцией.



Организаторы фестиваля предоставляют уникальную возможность для победителей турнира по уличному баскетболу 3х3 и участников, установивших рекорды фестиваля на площадке ГТО, сделать совместное фото с хэдлайнерами главного музыкального события страны.



Также в рамках «САМ.ФЕСТа» будет работать несколько спортивных площадок, рассчитанных на любой возраст и уровень подготовки. Все желающие смогут попробовать свои силы в поединках по армрестлингу, а также получить консультацию от профессионалов этого вида борьбы на руках. Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в олимпийском виде спорта бадминтон, представители областной федерации проведут мастер-класс по игре в дартс, а также расскажут о правилах игры и технике броска. Специалисты необычного вида досуга и отдыха – фехтования на тямбарах – проведут для всех желающих поединки на спортивном оружии (пластиковых мечах со специальным смягчением).



Каждый участник фестиваля получит уникальную возможность приобщиться к мини-гольфу, доступному для всех виду спорта, не имеющему противопоказаний по возрасту и здоровью. Цель игры – забить мяч в лунку ударом, либо серией ударов.



Девиз площадки «Лазерного тира» – «Попади в десятку!». Участникам праздника будут предложены мастер-классы по стрельбе из лазерного пистолета и консультации специалистов по этому виду спорта.

Площадка ГТО предоставит возможность стать участником самого массового физкультурного движения, а также установить рекорд фестиваля по отжиманию и рывку гири.

Региональная федерация авиамодельного спорта представит выставку авиамоделей и проведет мастер-классы по изготовлению и запуску моделей самолетов.



Выставка мототехники спортивного клуба «МегаЛада» из автомобильной столицы России – Тольятти – станет украшением спортивной программы фестиваля. Гости праздника смогут детально рассмотреть настоящие уникальные мотоциклы многократных Чемпионов России по мотогонкам, сделать фотографии и получить консультации инструкторов по мотоспорту.



В рамках «САМ.ФЕСТа» будет работать увлекательная зона для детей и родителей, подготовленная совместно с министерством образования и науки Самарской области. Так, на тематической площадке «Экологический калейдоскоп» дети и их родители смогут творчески подойти к экологическим дисциплинам. Например, изготовить флористическую композицию, бутоньерку из живых цветов, сухоцветов и природного материала. Или посетить выездную микробиологическую лабораторию, чтобы увидеть микроорганизмы, рассмотреть клеточное строение растений и животных.



На площадке декоративно-прикладного творчества проведут мастер-классы по изготовлению оригами из бумаги, бумажному конструированию, квиллингу, лепки из полимерной глины.

Спортивная площадка соберет детей со своими родителями для участия в веселых стартах «Мама, папа, я – спортивная семья». Своих посетителей ожидает и тематическая площадка, направленная на обучение безопасному поведению на дорогах.



Передвижной технопарк «Мобильный кванториум» организует собственную площадку в рамках Фестиваля «Сам.Фест». Гости Фестиваля смогут не только посетить с экскурсией один самых высокотехнологичных мобильных образовательных комплексов России, но и познакомиться с его возможностями через участие в мастер-классах педагогов. В рамках работы площадки состоятся демонстрационные полёты беспилотных летательных аппаратов. Собравшимся будет представлен новейший квадрокоптер «Стриж», разработанный учащимися и наставниками технопарка «Кванториум – 63 регион». Автопоезд «Мобильный кванториум» ждёт гостей на площадке возле стадиона «Самара Арена» 11 и 12 июня с 12:00 до 20:00.



«САМ.ФЕСТ» реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив и проходит при поддержке Правительства Самарской области. Организатором мероприятия выступает одно из крупнейших концертных агентств в России – компания NCA, за плечами у которой масштабные проекты в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке и других городах России. Именно компания NCA в течение многих лет проводила легендарный фестиваль «Рок над Волгой», ставший визитной карточкой региона.