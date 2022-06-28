Проект «Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты

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Ежегодный летний сезон военной духовой музыки, официально объявленный открытым в начале июня, – в самом разгаре.

Всё лето каждую первую и третью пятницу месяца с 18 до 19 часов в Самаре, у памятника Александрийским гусарам, для жителей и гостей города будут играть военные оркестры.



Проект «Летние вечера духовой музыки» реализуется Домом офицеров Самарского гарнизона и союзом «Бессмертные Гусары» во взаимодействии с командованием 2-й гвардейской общевойсковой армии в рамках продолжения традиций самарского военного оркестра 214-го пехотного Мокшанского полка Русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова – автора знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии».



3 июня открыл сезон военный оркестр 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижера майора Вячеслава Ворушилова. Гости вечера кружились под звуки вальса, песни минувших лет и современности.



24 июня вечернее выступление состоялось второй раз на площадке перед Домом офицеров Самарского гарнизона. Его вела Полина Логинова – режиссёр проекта «Летние вечера духовой музыки». Оркестр под управлением военного дирижера майора Вячеслава Ворушилова исполнял знаменитые марши и вальсы разных лет, а также песни советских композиторов.



1 июля всех жителей и гостей Самары ожидает очередной концерт, на котором вновь прозвучат шедевры отечественной и зарубежной духовой музыки. Будут исполнены известные военные марши «Тоска по Родине», «Прощание славянки», произведения Шостаковича, Бородина, Свиридова, народная музыка и, конечно, знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии».

Организаторы приглашают жителей и гостей Самары на концерт!

Зрителей ждут 1 июля 2022 года с 18 до 19 часов по адресу: Самара, ул.Шостаковича, д.7, площадка перед Домом офицеров Самарского гарнизона у памятника Александрийским гусарам.

Концерты будут проходить до конца лета.



В июле все желающие смогут три раза в месяц – 1, 15 и 29 числа – после 18 часов местного времени стать зрителями праздничных представлений. О расписании концертов на август сообщат дополнительно.

Фото: департамент информационной политики СО