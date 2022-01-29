Я нашел ошибку
Главные новости:
Возраст участников: от 7 лет до 21 года.
Продолжается прием заявок на участие в конкурсе любительского танцевального творчества
С момента ввода аппарата в эксплуатацию обследование уже прошли более 100 жителей.
Большеглушицкая больница получила новый цифровой маммограф
Сбор в турецком Белеке пройдет с 29 января по 9 февраля.
"Крылья Советов" отправились на второй сбор
В Самаре за сутки заболел 781 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
Под эгидой «Юный динамовец» самый большой самарский каток встретил около 100 мальчишек и девчонок.
Самарские полицейские устроили для воспитанников интерната зимний праздник «В здоровом теле – здоровый дух»
Его ждет суд.
В Волжском районе молодой человек поссорился с бывшей женой и поджог дом ее матери
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
В Самаре пьяный мужчина улегся перед трамваем
В Самаре пьяный мужчина улегся перед трамваем
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
-1.13
EUR 86.64
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе любительского танцевального творчества

29 января 2022 18:33
118
Возраст участников: от 7 лет до 21 года.

Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» объявил о приёме заявок на участие во Всероссийском конкурсе в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

Главная его цель – повышение уровня детского и юношеского любительского танцевального творчества на территории Российской Федерации. Проект опирается на богатые традиции русской классической культуры, лучший современный мировой опыт в области хореографии и на опыт балетной династии Лиепа.

К участию в конкурсе допускаются любительские танцевальные коллективы, хореографические школы, сольные исполнители из Российской Федерации. Возраст участников: от 7 лет до 21 года.

Оценивать конкурс будет компетентное жюри, которое формируется из числа известных деятелей культуры и искусства России. Возглавляет его художественный руководитель Национальной премии «Весна священная», народная артистка РФ Илзе Лиепа.

В конкурсе Национальной премии «Весна священная» устанавливаются 5 номинаций:

— Классический танец

— Неоклассика

— Народный танец

— Народная стилизация

— Современный танец

Возрастные группы участников:

— Младшая (с 7 до 10 лет включительно)

— Средняя (с 11 до 14 лет)

— Старшая (с 15 лет до 21 года)

— Смешанная группа (участники различных возрастных групп – 20% и больше).

Всероссийский конкурс в рамках Национальной премии «Весна священная» пройдет в два этапа:

Этап 1. Заочный региональный смотр. На данном этапе отбор участников, которые пройдут в очный смотр конкурса, будет осуществляться по видеозаписям, предоставленным коллективами (один коллектив может прислать не более 6 номеров: 2 в младшей группе, 2 – в средней и 2 – в старшей).

Этап 2. Образовательная программа и очный конкурсный смотр. В рамках образовательной программы, коллективам, выбранным для участия в очном конкурсе, предлагается войти в инновационную образовательную программу «Институт художественного развития для педагогов-хореографов». Эксперты Благотворительного фонда «Илзе Лиепа» под руководством народной артистки РФ Илзе Марисовны Лиепа по видеосвязи в индивидуальном порядке свяжутся с руководителями коллектива, подробно проанализируют номера, выбранные для участия в очном смотре-конкурсе, и дадут свои профессиональные рекомендации.

В программу очного смотра-конкурса могут выйти не более двух номеров от каждого коллектива. Экспертный совет оставляет за собой право рекомендовать для участия в смотре-конкурсе любые номера выбранного коллектива.

В Приволжском Федеральном округе сроки проведения конкурса составят:

- Заочный этап: с 15 декабря 2021 года по 01 сентября 2022 года.

- Очный этап: пройдет в г. Нижний Новгород, октябрь 2022 года.

Узнать подробную информацию и подать заявку можно на сайте, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 января 2022  13:38
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
350
Участники обсудили промежуточные результаты и перспективы дальнейшей реализации значимого проекта, имеющего для нашего региона важнейшее религиозное, культурное и туристическое значение.
28 января 2022  20:20
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле
574
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 января 2022  13:11
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
663
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
28 января 2022  12:59
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
492
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
28 января 2022  12:48
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
680
Весь список