Продолжается прием заявок на участие в конкурсе любительского танцевального творчества

118

Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» объявил о приёме заявок на участие во Всероссийском конкурсе в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

Главная его цель – повышение уровня детского и юношеского любительского танцевального творчества на территории Российской Федерации. Проект опирается на богатые традиции русской классической культуры, лучший современный мировой опыт в области хореографии и на опыт балетной династии Лиепа.

К участию в конкурсе допускаются любительские танцевальные коллективы, хореографические школы, сольные исполнители из Российской Федерации. Возраст участников: от 7 лет до 21 года.

Оценивать конкурс будет компетентное жюри, которое формируется из числа известных деятелей культуры и искусства России. Возглавляет его художественный руководитель Национальной премии «Весна священная», народная артистка РФ Илзе Лиепа.

В конкурсе Национальной премии «Весна священная» устанавливаются 5 номинаций:

— Классический танец

— Неоклассика

— Народный танец

— Народная стилизация

— Современный танец

Возрастные группы участников:

— Младшая (с 7 до 10 лет включительно)

— Средняя (с 11 до 14 лет)

— Старшая (с 15 лет до 21 года)

— Смешанная группа (участники различных возрастных групп – 20% и больше).

Всероссийский конкурс в рамках Национальной премии «Весна священная» пройдет в два этапа:

Этап 1. Заочный региональный смотр. На данном этапе отбор участников, которые пройдут в очный смотр конкурса, будет осуществляться по видеозаписям, предоставленным коллективами (один коллектив может прислать не более 6 номеров: 2 в младшей группе, 2 – в средней и 2 – в старшей).

Этап 2. Образовательная программа и очный конкурсный смотр. В рамках образовательной программы, коллективам, выбранным для участия в очном конкурсе, предлагается войти в инновационную образовательную программу «Институт художественного развития для педагогов-хореографов». Эксперты Благотворительного фонда «Илзе Лиепа» под руководством народной артистки РФ Илзе Марисовны Лиепа по видеосвязи в индивидуальном порядке свяжутся с руководителями коллектива, подробно проанализируют номера, выбранные для участия в очном смотре-конкурсе, и дадут свои профессиональные рекомендации.

В программу очного смотра-конкурса могут выйти не более двух номеров от каждого коллектива. Экспертный совет оставляет за собой право рекомендовать для участия в смотре-конкурсе любые номера выбранного коллектива.

В Приволжском Федеральном округе сроки проведения конкурса составят:

- Заочный этап: с 15 декабря 2021 года по 01 сентября 2022 года.

- Очный этап: пройдет в г. Нижний Новгород, октябрь 2022 года.

Узнать подробную информацию и подать заявку можно на сайте, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО