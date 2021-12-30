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Президентский фонд культурных инициатив продолжает заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года

30 декабря 2021 19:57
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Для помощи заявителям от Самарской области при министерстве культуры создан экспертный совет.

Президентский фонд культурных инициатив продолжает заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В конкурсе могут принять участие негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года, 23.30 по московскому времени.

Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Для помощи заявителям от Самарской области при министерстве культуры создан экспертный совет. Задача совета – предварительная оценка проектных заявок, консультации, а также поддержка проектов рекомендательными письмами от министерства культуры.

«Мы организовали при министерстве культуры совет, в который вошли эксперты различных фондов, которые дают гранты, и люди, которые имеют большой опыт в получении грантов. Я призываю всех подавать проекты, и если вы не совсем уверены в своей идее, всё равно попробуйте. Мы поможем доработать проект, дадим советы и рекомендации, у вас будет возможность обкатать этот проект с коллегами из других НКО и с опытными экспертами» — отметила Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области.

Напомним, что в первом конкурсе от Самарской области на грантовую поддержку было заявлено 248 проектов. 33 из них вошли в число победителей, которые получили федеральную поддержку на общую сумму более 90 миллионов рублей. И у вас есть шанс получить поддержку фонда на реализацию своей творческой идеи.

Присылайте описание проекта, бюджета и опыта команды на адрес fki@samregion.ru до 17 января. Проект будет рассмотрен экспертом, по результатам чего вам либо будут даны рекомендации по доработке, либо вы получите письмо поддержки от министерства культуры Самарской области для участия в конкурсе Фонда культурных инициатив, передает пресс-служба минкульта СО.

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