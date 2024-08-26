Премьера 94-го театрального сезона «Сон в летнюю ночь» пройдет в Самаре

Она состоится в рамках фестиваля «Шостакович. Над временем».
«Представьте, будто вы уснули, и перед вами сны мелькнули». Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» — это настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых. Уже несколько столетий он вдохновляет художников и музыкантов на создание ярких, фантастических произведений.
Спектакль осуществлен при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы «Акробат».
Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов
Режиссер-постановщик — Алла Чепинога
Художник-постановщик, художник по костюмам - Виктория Хархалуп
Хормейстеры — Максим Пожидаев, Елена Юнек, Светлана Ерастова
Балетмейстер-постановщик — Павел Самохвалов
21 сентября | 18:30
22 сентября | 18:30
12+