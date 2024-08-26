Премьера 94-го театрального сезона «Сон в летнюю ночь» пройдет в Самаре

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Она состоится в рамках фестиваля «Шостакович. Над временем».



«Представьте, будто вы уснули, и перед вами сны мелькнули». Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» — это настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых. Уже несколько столетий он вдохновляет художников и музыкантов на создание ярких, фантастических произведений.



Спектакль осуществлен при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы «Акробат».



Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов

Режиссер-постановщик — Алла Чепинога

Художник-постановщик, художник по костюмам - Виктория Хархалуп

Хормейстеры — Максим Пожидаев, Елена Юнек, Светлана Ерастова

Балетмейстер-постановщик — Павел Самохвалов



21 сентября | 18:30

22 сентября | 18:30

12+