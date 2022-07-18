Предстоящие культурные события недели в СО

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19 июля в 16:00 музей им. П.В.Алабина откроет выставку авторских кукол Ирины Верхградской. На выставке будут представлены миниатюры на самые разные темы - исторические костюмы, литературные и сказочные персонажи, узнаваемые образы известных людей. Отдельное место в творчестве художницы занимает тема “Дорогие мои старики”.



19 июля 2022 года в Краеведческом музее Сызрани откроется выставка «Сталинград – гордая память народа», приуроченная к 80-летию Сталинградской битвы.



21 июля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на проект «Лето с библиотекой». Гостей библиотеки ждет экспресс-экскурсия в книгохранилище и долгожданный мастер класс по реставрации книг. Стоимость: 300 руб. с человека; дети – 100 руб.; пенсионеры – 200 руб.



21 июля в 18.00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится лекция Алексея Лисовицкого «Прыжок в метаверс: понятие метавселенной и передовые устройства, которые нас в неё проводят». Это рассказ о передовых технологиях языком технологий для тех, кто не боится инженерного и маркетингового терминологического аппарата. Вход свободный по предварительной записи https://vk.com/topic-46304145_48917529



23 июля в 11.00 и 13.00 в Краеведческом музее Сызрани состоится Интерактивная программа выходного дня «Семейные выходные в музее». Квест-игра «Секретные материалы».



23 июля впервые в Самарской области пройдет Акция – Всероссийский день чтения вслух. Это праздник слова, книги и чтения. Принять участие в ней может любой желающий. К акции присоединятся библиотеки Самарской области.



В 14:00 Самарская областная библиотека для молодёжи превратится в место встречи с известными творческими деятелями культуры и чтецами. На одной сцене вместе с горожанами будут выступать творческие коллективы, артисты, спортсмены и певцы, а также эксперты в области культуры и литературы. В Самару на Первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика» прилетит известный российский писатель, журналист Герман Садулаев. Рядом с библиотекой для молодёжи будет оборудована фотозона, где гости смогут запечатлеть себя в декорациях литературных арт-объектов.



Самарская областная детская библиотека станет одной из площадок проведения Акции, где можно будет выступить с заранее приготовленным произведением, прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы. Авторы не ограничены в средствах выразительности - во время выступления они могут быть использовать музыкальное сопровождение, декорации, костюмы, электронные презентации. Страт в 14:00.



Площадка Самарской областной универсальной научной библиотеки начнет работу под открытым небом в 16.00 в кинотеатре «Филин» на набережной в районе Ладьи. Подать заявку на участие в программе акции можно в Центре поддержки и развития чтения библиотеки (телефон: 335-67-12).



23 июля в 14.00 в п.Трубетчино пройдет фестиваль авторской песни «Слет друзей Грушинского фестиваля», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО