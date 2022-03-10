Представили нового Самарского академического театра драмы

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На встрече с коллективом Самарского академического театра драмы министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш представила нового директора учреждения. Им назначен Вячеслав Маркович Торчинский

«Вячеслав Маркович Торчинский возглавлял культуру Перми и Пермского края. У него большой опыт административной работы, в том числе отраслевое сопровождение строительных проектов в сфере культуры. Академический театр драмы находится на этапе важнейшей трансформации. Идет формирование проектных работ по реставрации и реконструкции здания. Нам предстоит серьёзная работа по завершению проектирования и организация работы театра на период реконструкции. Необходим сильный и опытный менеджер, который сможет довести эту работу до результата. Я надеюсь, что Вячеслав Маркович поможет нам в этой работе», - рассказала министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш.

Ранее Вячеслав Торчинский занимал должность министра культуры Пермского края (с 2018 года), заместителя Главы администрации города Перми по культуре и молодежной политике (с 2017 года), начальника департамента культуры и молодёжной политики г. Перми (с 2011 года).

Под руководством Вячеслава Марковича «Центром по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики» разработаны концепции и успешно прошли крупнейшие фестивали Пермского края: «Белые ночи», «Живая Пермь», «Крылья Пармы» и т.д. Количество участников вышеперечисленных проектов составило от 5000 до 200 000 человек.

Вячеслав Торчинский имеет богатый опыт административно-хозяйственной деятельности. Работая в городской администрации, он курировал значимые проекты в сфере благоустройства общественных пространств набережной, эспланады, парков и скверов.

На посту министра культуры Пермского края Вячеслав Маркович руководил реализацией национального проекта «Культура» в регионе, в том числе осуществлял контроль над ремонтными и строительными проектами. Управлял заметными проектами в сфере культуры и туризма: этнографический музей «Хохловка», историко-культурный комплекс «Усолье Строгановское», социкультурное пространство «Завод Шпагина».

Женат, образование: высшее, профессиональная переподготовка по программе «Управление проектами», ФГАОУ «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».