Предновогодняя премьера: САТОБ представляет концертную программу «Штраус-бал» 

13 декабря в 18:30 в преддверии Нового года Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажет премьеру праздничной концертной программы «Штраус-бал», приуроченной к 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса. 12+

Надевайте самые яркие и праздничные костюмы, вас ждёт настоящий «Штраус-Бал» наполненный весельем, изяществом и красотой!

В программе прозвучат любимые и узнаваемые номера из оперетт: «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Венская кровь», фрагменты балета «Штраусиана» и балетные номера на известные произведения композитора.

Этот вечер, наполненный магией музыки Иоганна Штрауса, окунёт вас в настоящий сказочный мир романтической Европы и живописных городских пейзажей, где словно оживут трогательные любовные драмы, забавные и остроумные розыгрыши, искренние чувства и неожиданные повороты судьбы.

В программе принимают участие:

Солисты оперной труппы – заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, лауреат международных конкурсов Софья Цимбал, лауреат международных конкурсов Дмитрий Крыжский, Ольга Добрыдина, лауреат международных конкурсов Мария Курьянова, Диля Шагеева, лауреат международного конкурса Давид Погосян, Екатерина Поздняк, Елена Марченко, Александр Слесарев, лауреат международных конкурсов Екатерина Шпильман, Никита Шаров.

Солисты и артисты балета – заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Ксения Овчинникова, Наталия Клеймёнова, Марина Накадзима, Педро Сеара, Анастасия Голощапова, Луис Эдуардо Франке, Софья Туманова, Илья Горбунов, Лилиана Бакирова, Денис Мазанов, лауреат международного конкурса Максим Морозов, Юлия Маренина, Виктория Черкасова, Арина Карасёва, Рустам Багапов, Кирилл Богомолов, Марьяна Ефимова, лауреат международных конкурсов Нэнэ Сакамото, Таисия Сапожникова, Наталья Ткачёва.

Хор и оркестр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Концертная программа «Штраус-бал» пройдет 13, 16, 17 ,18 декабря в 18:30 и 14 декабря в 15:00 на Большой сцене Шостакович Опера Балет.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ