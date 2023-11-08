Постановка Самарского молодежного экспериментального театра стала лучше на столичном фестивале

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VI Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста» проходил в Москве с 31 октября по 4 ноября

В этом году на «Территории жеста» собрались творческие коллективы, играющие на жестовом языке, из разных регионов России, а также из Беларуси и Армении. Фестиваль проходил в московском Театре Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В конкурсной программе участвовали мини-спектакли и полноформатные драматические, музыкальные, пластические постановки. Жюри во главе с актрисой театра и кино Диной Корзун провело большую работу, отсматривая представленные на конкурс сценические работы.

В номинации «Лучший спектакль» победила постановка Самарского молодежного экспериментального театра «Республика ШКИД» (режиссер — Лилия Третьякова).

Спектакль «Республика ШКИД» – о жизни беспризорников в Школе социально-трудового воспитания имени Ф.М.Достоевского (ШКИД). Это добрая и веселая история о беспокойных жителях интерната для беспризорных, об их воспитателях. О педагогах, которые отдали свою жизнь, свой талант, свое мужество на спасение этих детей.

Музыкально-песенные номера самарского экспериментального театра замечательны тем, что исполняются и жестами, и голосом. Дело в том, что театр этот по-настоящему инклюзивный, в нём играют на равных как глухие, так и слышащие актёры. И все разговоры в его постановках – на жестовом языке, но «слышаки» добавляют свои голоса. А глухих артистов озвучивает диктор. Неслышащие актёры экспрессией своего жестового языка удачно усиливали атмосферу бесшабашного хулиганства жителей Республики ШКИД.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля было оглашено приветственное послание министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, в котором, в частности, говорилось: «Этот фестиваль стал воплощением объединяющей силы искусства, которое говорит со всеми на универсальном языке — языке чувств, эмоций и переживаний. “Территория жеста” открывает двери в мир театра для каждого, создает совершенно уникальные творческие форматы, вдохновляет на новые свершения. Я благодарна каждому участнику и организатору фестиваля за вашу силу духа и преданность искусству».