Поддержали участников спецоперации: Владимир Борисов и артисты драмтеатра посетили самарский госпиталь

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Знаменитый российский и советский актёр, народный артист России, Владимир Борисов с коллегами из Академического театра драмы им. М. Горького посетил госпиталь Центрального военного округа в Самаре, чтобы поддержать участников спецоперации.

Мероприятие было организовано при поддержке начальника Дома офицеров Самарского гарнизона Александра Назаренко. Владимир Борисов и артисты драмтеатра показали военнослужащим и сотрудникам госпиталя постановку «Вот так и живем» по рассказам Василия Шукшина «Микроскоп» и «Верую». Искренняя игра актеров вызвала у них позитивные эмоции и бурные аплодисменты, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО