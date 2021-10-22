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Победителем окружного фестиваля стрит-арта стал самарский художник  Дмитрий Горшков

22 октября 2021 19:14
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Дмитрий Азаров поздравил победителя.

21 октября состоялась онлайн-церемония определения победителей и закрытия Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Центральной площадкой Фестиваля «ФормART» в этом году стала Кировская область. Победителей и призеров определили по результатам сложения итогов народного голосования и голосов экспертов. 

В прямом эфире представители 14 регионов Приволжского федерального округа озвучили итоги экспертного голосования. По мнению жюри, единогласно призовые места присвоены художникам из Самарской области, Республик Марий Эл, и Башкортостан.

Таким образом, суммировав оценки народного мнения и экспертов, победителем Фестиваля объявлена граффити-работа «Будущее», созданная финалистом из Самарской области Дмитрием Горшковым.

«На моем мурале изображен дирижабль, античная Венера и облака. Это означает, что мы непрерывно двигаемся вперед и берем с собой определенный опыт – это античная Венера. Облака – это настоящее. Так как мы не знаем, что с нами будет дальше. Все связано друг с другом. У меня это был первый большой опыт – рисовать на девятиэтажном здании, примерно 400 квадратных метров. У нас нельзя просто так взять и разрисовать большой фасад дома, поэтому, когда есть такая возможность, то ее не стоит упускать», – рассказал Дмитрий Горшков.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарского художника с победой в конкурсе, отметив, что это свидетельствует о том, что в регионе живет много творческих людей, таланты которых всегда поддерживаются.

«Искренне поздравляю своего земляка Дмитрия Горшкова с абсолютной победой. Ценно, что по итогам народного голосования за его мурал «Будущее» было отдано наибольшее количество голосов – более 23 тысяч. Это в очередной раз доказывает, что в Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил полпреда Президента за поддержку современного искусства.

«Благодарен Игорю Анатольевичу Комарову за инициативу проведения окружного фестиваля, который полностью соответствует ритмам большого города. Тем более приятно, что победителем «ФормART» стал наш самарский художник, – отметил губернатор и напомнил, что несколько лет подряд в губернии проводится международный фестиваль «SAMARA GROUND» с участием мировых стрит-арт мастеров. – И это, без преувеличения, вдохновляет на создание ярких работ всех увлеченных художников».

Дмитрий Азаров добавил, что благодаря национальным проектам, инициированным Президентом Владимиром Путиным, благоустраиваются общественные пространства, дворовые территории.

«Мы создаем новые точки притяжения для комфортного отдыха людей. И такие уличные полотна становятся дополнительным украшением, дарят всем позитивное настроение», – резюмировал губернатор и поблагодарил всех жителей области за поддержку земляка во время голосования. 

Второе место поделили Илья Белов из Марий Эл с граффити-работой «На качелях» и Владимир Куц из Саратовской области с работой «Лицо времени». Третье место получила работа Ляйсан Билаловой «Будущее – в сердце» из Республики Башкортостан. 

Призовой фонд Фестиваля в этом году составил 600 тысяч рублей. По результатам трех таблиц два региона (Марий Эл и Саратовская область) подели 2 место. Оргкомитетом фестиваля было принято решение увеличить призовой фонд еще на 150 тысяч рублей. Каждый из победителей и призеров Фестиваля получил индивидуальный грант на развитие творчества: 1 место – 200 тысяч рублей, 2 место – по 150 тысяч рублей, 3 место – 100 тысяч рублей. 

«Уже второй год подряд 14 художников из регионов Приволжского федерального округа наносят свои идеи на объекты городской среды. В прошлом году тема фестиваля была посвящена борьбе с коронавирусом. В этом году ключевой для конкурсных работ стала тема, отражающая потенциал развития страны и новых технологий под единым брендом «Взгляд в будущее». На треть увеличилось количество участников отборочного этапа – до 160 человек. В будущем году мы хотим расширить тематику фестиваля, чтобы у художников, желающих принять участие, был выбор и разнообразные способы самовыражения», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Фестиваль Приволжского федерального округа «ФормART» направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах ПФО с помощью искусства граффити.

 

Фото:   правительство СО

 

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