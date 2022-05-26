Площадки Ночи Музеев в Самаре посетили более 50 000 человек

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Завершилась Всероссийская ежегодная акция «Ночь музеев - 2022», в рамках которой выставочные площадки, галереи, музеи и другие учреждения культуры работали до поздней ночи. В Самаре в акции приняли участие более 50 музеев и арт-пространств.

Посетителями площадок в этом году стали более 50 000 человек.

Участники акции побывали на творческих программах – и на открытых площадках, и в музейных интерьерах. С балкона гостиницы "Бристоль-Жигули", где, по легенде, однажды пел Федор Шаляпин, вечером прозвучали великолепные голоса оперных певцов – трех басов из Москвы и Самары.

☝️Также в день проведения "Ночи музеев" в рамках XXX фестиваля «Российская Студенческая Весна» прошло праздничное шествие "Мы вместе". Оно было посвящено Году культурного наследия народов России. Участники шествия прошли по улице Куйбышева от площади Революции до площади Куйбышева, где все вместе исполнили песню о России.