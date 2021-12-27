Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам эксперта, важна именно непрерывность свечения. Мигающие огни считаются особенно вредными.
Врач-офтальмолог предупредила о вреде мигающих новогодних гирлянд
Премьеру постановки может посетить президент театра Татьяна Доронина.
Первый за много лет: МХАТ им. Горького 25 января представит спектакль "Васса Железнова"   
В МВД уточнили, что речь идет о гражданах, совершивших незначительные нарушения на территории РФ.
Запрет на въезд в Россию снят со 120 тыс. граждан Таджикистана
В ЦБ пояснили, что регулятор будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
Глава Банка России Набиуллина сообщила, что ЦБ не планирует собирать данные о переводах физических лиц
Союз машиностроителей объединяет крупнейшие высокотехнологичные промышленные предприятия Самарской области и всей страны.
«Эффективное взаимодействие»: Дмитрий Азаров принял участие в заседании Союзмаша России
С неполадками столкнулись жители России, а также Украины, Польши, Нидерландов и других стран.
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Дмитрий Азаров, подводя итоги прошедшего года, поздравил жителей региона с тем, что теперь уже два города губернии носят почетный статус "Город трудовой доблести".
Дмитрий Азаров: "Стела "Город трудовой доблести" обязательно появится в Сызрани"
Более 100 человек принимают участие в поисках вертолета.
Экипаж вертолета, который совершил аварийную посадку в лесах Удмуртии, периодически выходит на связь
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
0.04
EUR 82.94
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Первый за много лет: МХАТ им. Горького 25 января представит спектакль "Васса Железнова"   

27 декабря 2021 23:55
137
Премьеру постановки может посетить президент театра Татьяна Доронина.

Премьерные показы постановки "Васса Железнова" пройдут во МХАТ им. М. Горького 25, 27 и 28 января, это первый за много лет спектакль по пьесе Горького. На премьеру ждут президента театра Татьяну Доронину, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

"26 января 2019-го последний раз Татьяна Васильевна блистала на сцене в этом спектакле. И первое, что я хотел бы сделать - это восстановить этот спектакль и сделать приношение Татьяне Васильевне. 25 января мы ждем ее на премьере", - привели в пресс-службе слова генерального директора театра Владимира Кехмана.

Пьесу "Васса Железнова" Максим Горький написал в 1910 году, а потом существенно переделал. "Васса" была представлена во МХАТе в 2003 году режиссером Борисом Щедриным. 26 января 2019 года состоялся последний показ спектакля "Васса Железнова" с народной артисткой СССР Татьяной Дорониной и народным артистом РФ Юрием Горобцом в главных ролях.

"Самое трудное - это играть Вассу после Татьяны Васильевны. Это моя вторая попытка - она отдала мне Раневскую в "Вишневом саде", где я играла Шарлотту", - привели в пресс-службе слова заслуженной артистки России, актрисы МХАТ Лидии Матасовой, исполняющей в постановке, которая будет представлена 25 января, роль Вассы.

"Васса Железнова" - классическая постановка МХАТ. Сценическое действие дополняют "врубелевские" декорации художника Владимира Серебровского.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 декабря 2021  13:57
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
337
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
27 декабря 2021  12:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
321
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
1137
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
921
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
25 декабря 2021  12:45
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
2221
Весь список