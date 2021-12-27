Первый за много лет: МХАТ им. Горького 25 января представит спектакль "Васса Железнова"   

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Премьерные показы постановки "Васса Железнова" пройдут во МХАТ им. М. Горького 25, 27 и 28 января, это первый за много лет спектакль по пьесе Горького. На премьеру ждут президента театра Татьяну Доронину, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

"26 января 2019-го последний раз Татьяна Васильевна блистала на сцене в этом спектакле. И первое, что я хотел бы сделать - это восстановить этот спектакль и сделать приношение Татьяне Васильевне. 25 января мы ждем ее на премьере", - привели в пресс-службе слова генерального директора театра Владимира Кехмана.

Пьесу "Васса Железнова" Максим Горький написал в 1910 году, а потом существенно переделал. "Васса" была представлена во МХАТе в 2003 году режиссером Борисом Щедриным. 26 января 2019 года состоялся последний показ спектакля "Васса Железнова" с народной артисткой СССР Татьяной Дорониной и народным артистом РФ Юрием Горобцом в главных ролях.

"Самое трудное - это играть Вассу после Татьяны Васильевны. Это моя вторая попытка - она отдала мне Раневскую в "Вишневом саде", где я играла Шарлотту", - привели в пресс-службе слова заслуженной артистки России, актрисы МХАТ Лидии Матасовой, исполняющей в постановке, которая будет представлена 25 января, роль Вассы.

"Васса Железнова" - классическая постановка МХАТ. Сценическое действие дополняют "врубелевские" декорации художника Владимира Серебровского.

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