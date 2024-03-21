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Первое «Интервидение» перенесли из Санкт-Петербурга в Москву

21 марта 2024 20:04
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О планах создать международный музыкальный конкурс «Интервидение», который послужил бы аналогом «Евровидения», сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Международный конкурс песни «Интервидение» в 2024 году состоится в Москве, а не в Санкт-Петербурге, как планировалось изначально. Документ, предусматривающий внесение изменений в правительственное распоряжение, опубликован на портале правовых актов, передает РБК.

В декабре правительство выпустило распоряжение, в котором местом проведения конкурса значился Петербург. Сейчас его изменили на Москву.

О планах создать международный музыкальный конкурс «Интервидение», который послужил бы аналогом «Евровидения», в ноябре 2023-го сообщила министр культуры Ольга Любимова на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Его целью она назвала «продвижение разнообразия культур в многополярном мире».

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст назвал конкурс «свободной трибуной», на которой все страны могут представить свою популярную музыку. Он подчеркнул, что на конкурсе «не будет никаких политических ограничений [и] влияний».

«Интервидение» проводилось и ранее. Так назывался конкурс эстрадной песни, который проходил в советское время в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте. Его организатором в конце 1970-х — начале 1980-х годов была одноименная международная организация, в которую входили вещатели стран социалистического лагеря.

Россия не участвовала в «Евровидении» в 2022 и 2023 годах. 

 

Фото:  freepik.com

 

 

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