Я нашел ошибку
Главные новости:
Пользователи смогут вернуть купленный смартфон как некачественный, если на устройстве невозможно будет установить RuStore.
В СФ рассказали о новых правилах продажи смартфонов в России
В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Сочи».
Ничья на последних минутах: «Крылья Советов» - «Локомотив» - 2:2 
На сцене выступит победитель Международного конкурса им. П.И. Чайковского, талантливая скрипачка родом из Южной Кореи Ким Ке Хи.
Открытие симфонического сезона в Тольяттинской филармонии обещает быть фееричным
Самарскую область представляли 17 спортсменов: 12 мужчин и 5 женщин.
Наши спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнованиях по дартсу
Сборную Самарской области представляли три спортсмена, каждый из которых сумел завоевать призовое место.
На Спартакиаде по всестилевому каратэ сборная региона завоевала медали
Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября
Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября
В ходе следствия задолженность перед работниками погашена в полном объеме.
В Новокуйбышевске руководитель организации более двух месяцев не выплачивал зарплату работникам
Знаменитой участницы Курской битвы не стало в возрасте 103 лет.
Умерла ветеран ВОВ и легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Открытие симфонического сезона в Тольяттинской филармонии обещает быть фееричным

31 августа 2025 17:49
141
На сцене выступит победитель Международного конкурса им. П.И. Чайковского, талантливая скрипачка родом из Южной Кореи Ким Ке Хи.

Открытие симфонического сезона в Тольяттинской государственной филармонии обещает быть фееричным. 26 сентября на сцене выступит победитель XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского в 2023 году, талантливая скрипачка родом из Южной Кореи Ким Ке Хи.

Вместе с Симфоническим оркестром филармонии под управлением главного дирижера Игоря Мокерова Ким Ке Хи исполнит Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор Петра Чайковского и Симфонию № 10 ми минор, op.93 Дмитрия Шостаковича.

Восходящая звезда приехала в Россию со старой итальянской скрипкой работы Джузеппе и Антонио Гальяно, на которой играет с двенадцати лет. Этот же инструмент стал ее счастливым союзником и талисманом на конкурсе в Москве. Победить на таком престижном конкурсе – это тот заветный шанс, о котором мечтают многие, но победа достается сильнейшим.

«Теперь мне хочется не осквернить этот титул, качественно играть, исполнять для людей хорошую музыку, - призналась корейская скрипачка в одном из интервью. - Музыка радикально поменяла мою жизнь, а высокое звание заставило работать еще усерднее. Педагог по мастерству, у которого я учусь уже 10 лет, постоянно вдохновляет меня, мотивирует трудиться. Для него это не просто игра, это вопрос жизни и смерти. И музыка заслуживает такого уважения. Она требует огромной самоотдачи. И чем старше ты становишься, тем упорнее нужно заниматься. Гораздо упорнее, чем в юности, когда над тобой нет такого давления».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд.
30 августа 2025, 17:59
В Тольятти автомобиль наехал на ограждение организации
Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд. Происшествия
497
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
29 августа 2025, 17:44
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля. Происшествия
585
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
29 августа 2025, 14:08
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны. Общество
444
В центре внимания
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
342
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
30 августа 2025  14:05
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
517
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
30 августа 2025  11:58
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
622
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
539
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
485
Весь список