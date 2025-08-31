Открытие симфонического сезона в Тольяттинской филармонии обещает быть фееричным

141

Открытие симфонического сезона в Тольяттинской государственной филармонии обещает быть фееричным. 26 сентября на сцене выступит победитель XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского в 2023 году, талантливая скрипачка родом из Южной Кореи Ким Ке Хи.

Вместе с Симфоническим оркестром филармонии под управлением главного дирижера Игоря Мокерова Ким Ке Хи исполнит Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор Петра Чайковского и Симфонию № 10 ми минор, op.93 Дмитрия Шостаковича.

Восходящая звезда приехала в Россию со старой итальянской скрипкой работы Джузеппе и Антонио Гальяно, на которой играет с двенадцати лет. Этот же инструмент стал ее счастливым союзником и талисманом на конкурсе в Москве. Победить на таком престижном конкурсе – это тот заветный шанс, о котором мечтают многие, но победа достается сильнейшим.

«Теперь мне хочется не осквернить этот титул, качественно играть, исполнять для людей хорошую музыку, - призналась корейская скрипачка в одном из интервью. - Музыка радикально поменяла мою жизнь, а высокое звание заставило работать еще усерднее. Педагог по мастерству, у которого я учусь уже 10 лет, постоянно вдохновляет меня, мотивирует трудиться. Для него это не просто игра, это вопрос жизни и смерти. И музыка заслуживает такого уважения. Она требует огромной самоотдачи. И чем старше ты становишься, тем упорнее нужно заниматься. Гораздо упорнее, чем в юности, когда над тобой нет такого давления».

Фото: минкульт СО