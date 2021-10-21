Открытие молодёжного культурного центра имени Валерия Грушина - "Универ-студия" состоится в Самаре

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23 октября в 1-м корпусе Самарского университета им. Королёва откроется новое творческое пространство - "Универ-студия".

"Универ-студия" - это культурный центр им. Валерия Грушина и современная концертная площадка в центре Самары, которая включает концертный зал на 250 мест, ориентированный на проведение значимых для культурной жизни региона событий.

Культурный центр открывается в помещении бывшего актового зала КуАИ. Здесь в середине 60-х годов проходили первые студвесны Куйбышева, выступали известные поэты и музыканты - символы своей эпохи, такие как Булат Окуджава.

Здесь же выступало трио - "Поющие бобры", участником которого был Валерий Грушин. Мемориальная аудитория легендарного студента КуАИ, которая работает как мини-музей, также станет частью "Универ-студии" .

23 октября, в день, когда Валерию исполнилось бы 77 лет, на восстановленную сцену выйдут:

участники проекта "Песни нашего века" - барды Дмитрий Богданов, Константин Тарасов и Лилия Чебоксарова;

самарские - барды Борис Есипов, Юрий Карпов и Александр Исаев;

фолк-проект “NeZabava”;

джазовый квинтет Black Coffee.

Участники церемонии открытия увидят трейлер документального фильма о Грушине. Он создан по материалам экспедиции Самарского клуба авторской песни имени Грушина на место подвига Валерия - в Саянскую тайгу на метеостанцию Хадама. В зале будет работать передвижная экспозиция музея Клуба имени Валерия Грушина.