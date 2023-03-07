Открыт прием заявок на Фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» Союзного государства

78

Фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» реализуется с 1994 года, в статусе международного проекта с 2023 года. За этот период в Фестивале приняло участие свыше 84 000 человек из 50 субъектов Российской Федерации.

Организаторы фестиваля-конкурса в 2023 году: Правительство Ставропольского края, Роспатриотцентр, Российский Союз Молодёжи и Белорусский Республиканский Союз Молодёжи. Фестиваль-конкурс проходит при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства.

Фестиваль проводится в два этапа:

I этап: отборочный (заочный) – с 01 марта по 31 марта 2023 года.

II этап: финальный (очный) – с 02 мая по 06 мая 2023 года, в котором принимают участие победители заочного этапа Фестиваля.

Для участия в первом этапе в фестиваля-конкурса приглашаются солисты и ансамбли в возрасте от 18 до 45 лет из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Тематика композиций, представляемых на суд жюри, связана с исполнением песен военных лет, песен о Великой Отечественной войне и новых песен о Специальной военной операции.

К рассмотрению принимаются видео записи с выступлением отдельных исполнителей и вокальных коллективов из Российской Федерации и Республики Беларусь, направленные на адрес электронной почты soldatkonvert@mail.ru до 31 марта с указанием в теме письма названия региона и с прикрепленной анкетой-заявкой участника.

Во второй тур конкурса приглашаются победители заочного первого этапа конкурса. Второй этап пройдет в городе Ставрополе.

В состав жюри второго этапа естиваля-конкурса в 2023 году вошли: председатель жюри — Лев Лещенко (народный артист РСФСР), Анатолий Ярмоленко (народный артист Республики Беларусь), Денис Майданов (заслуженный артист Российской Федерации), Зара (заслуженная артистка Российской Федерации), Руслан Осташко (солист группы «Наши»).

Подробнее в группе конкурса.

Фото: минкульт СО