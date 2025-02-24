Опера «Князь Игорь» в Самаре второй раз прошла с описанием для незрячих и слабовидящих

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23 февраля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича оперу А.Бородина «Князь Игорь», приуроченную ко Дню защитника Отечества, смогли «увидеть» и слабовидящие зрители.

Партии исполнили: Князь Игорь — Василий Святкин, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Князь Галицкий — Артём Камалитдинов; Хан Кончак — Иван Григорьев; Ярославна — Татьяна Ларина, заслуженная артистка Самарской области; Владимир Игоревич — Дмитрий Крыжский; Кончаковна — Анна Костенко; Овлур — Давид Погосян; Ерошка — Никита Шаров; Скула — Станислав Алексахин; Половецкая девушка — Евгения Бумбу: Няня Ярославны — Марина Зубчанинова. Дирижёр — Андрей Данилов. Режиссёр-постановщик — Юрий Александров

Напомним, это стало возможным после того, как Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича победил в грантовом конкурсе на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования.

Ежегодный грантовый конкурс на организацию тифлокомментирования в театрах России проводит Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение «Особый взгляд».

Над адаптацией показов для незрячих гостей в Самарском театре оперы и балета работает тифлокомментатор Таиса Марченко.

До конца 94-го театрального сезона Шостакович Опера Балет пройдут всего шесть показов с описанием для незрячих и слабовидящих. Уже состоялось по два показа оперы А. Бородина «Князь Игорь» и оперы для всей семьи С. Баневича «История Кая и Герды». Также незрячим и слабовидящим гостям театра будет представлена опера П. Чайковского «Евгений Онегин».

Фото – Александр Крылов