«Окно в мир» - иконописная выставка в Историческом парке Самары

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2- 4 августа 2022 года «Русская иконописная Школа» в Историческом парке «Россия – Моя история» проводит ряд мероприятий для всех интересующихся традициями иконописания и другими вопросами православной культуры.

Центральным событием станет открытие выставки «ОКНО В МИР», которое состоится 2 августа 2022 года в 16.00. Это уникальный международный выставочный проект, на котором представлены работы Елены Стажук и ее учеников, обучавшихся этому удивительному виду искусства под чутким руководством и благодаря современным образовательным технологиям процесс обучения проходил онлайн. Это вторая международная выставка работ учеников школы Елены Стажук, первая состоялась в августе 2021 года.

Ученики этой школы — люди живущие по всему земному шару, с разным уровнем подготовки — от нулевого опыта в рисовании, до профессионалов с художественным образованием, а также есть и иконописцы, которые захотели повысить свой уровень изучая новые технологии в иконописи.

Экспозицию составят не менее 100 написанных икон и порядка 80 планшетов фоторабот с информационным сопровождением и рассказами учеников о том, как проходил процесс написания иконы, о событиях их жизни в этот период. Ученики Русской Иконописной Школы приедут со всех концов нашей необъятной Родины. А ученики из других стран будут участвовать в международном проекте, прислав свои иконы.

На выставке «ОКНО В МИР» будут представлены видео-материалы, посвященные процессу онлайн обучения, а также фильм о Русской Иконописной школе.

В рамках мероприятий, приуроченных к открытию выставки пройдут мастер-классы от иконописцев, лекции специалистов в области богословия и церковного искусства и круглый стол с преподавателями Русской Иконописной Школы.

По окончанию проведения выставки ученикам, стремившимся повысить свой профессиональный уровень в иконописи, представиться возможность пройти практику-обучение стеновой росписи (расписывать храм), под руководством иконописца-монументалиста Александра Чалдина.

На выставке все желающие смогут приобрести иконы, специально для этого предоставленные нашими учениками. Иконы на выставке будут освящены в соответствии с канонами Русской Православной Церкви.

Все ученики с большим нетерпением ждут выставку, которая открывает окно в мир и несет любовь, веру, свет и надежду, а также делает более понятным этот вид искусства.

Выставка продлится до 23 августа.

Со 2 по 23 августа 2022 г. также у посетителей Исторического парка «Россия — Моя история» будет возможность посетить мультимедийную выставку «Вопреки невозможному», которая посвящена жизни и творчеству уникального иконописца, уроженца с. Утевка Самарской области, который рисовал иконы без рук — Григорию Николаевичу Журавлеву.

Время работы: с 11.00 до 19.00