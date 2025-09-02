Я нашел ошибку
Главные новости:
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
За 2024 год количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее.
Больше трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные
Не забудьте свои коньки!
В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.1
EUR 94.38
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»

2 сентября 2025 19:42
118
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.

1 сентября, в первый осенний день, в преддверии открытия театральных сезонов, в Доме актера имени Михаила Лазарева были объявлены итоги профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза 2024». Проводится конкурс Самарским отделением Союза театральных деятелей России при поддержке министерства культуры Самарской области.

Номинантов поприветствовали министр культуры Самарской области Ирина Калягина и председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Гальченко.

Обладателями «Самарской театральной музы - 2024» в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стали:

Солистка оперы Екатерина Шпильман («лучшая работа солистки оперы» за партию Татьяны в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского)

Солист оперы Роман Николаев («лучшая работа солиста оперы» за партию Онегина в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского).

Солистка балета Анастасия Голощапова («лучшая работа солистки балета» за партию Гурули в балете «Два голубя» А. Мессаже).

Ведущая солистка балета Наталия Клеймёнова («лучшая работа солистки балета»за партию Étoiles в балете «Праздничный вечер» Л. Делиба)

Ведущий солист балета Сергей Гаген («лучшая работа солиста балета» за партию Étoiles в балете «Праздничный вечер» Л. Делиба).

Милена Гришина («лучшая роль второго плана в музыкальном театре» за роль Пака в опере «Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена).

Солистка оперы Евгения Бумбу (специальная премия жюри «за дебют на оперной сцене»)

В программе праздничного вечера приняли участие: солист оперы Давид Погосян, хор Шостакович Опера Балет под руководством главного хормейстера Максима Пожидаева, режиссер Оксана Штанина, солист оперы Иван Пилюкшин.

Лауреаты выразили благодарность руководству театра, творческой команде, своим педагогам за работу, которая помогла им получить такую ценную награду, и членам жюри, которые высоко оценили их труд. Во время церемонии было сказано большое количество приятных слов, сама атмосфера мероприятия подарила множество впечатлений и теплых воспоминаний.

 

Фото:   Александр Крылов/ САТОБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело.
02 сентября 2025, 20:09
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. Закон
138
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
02 сентября 2025, 19:18
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала». Культура
135
Не забудьте свои коньки!
02 сентября 2025, 18:26
В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках
Не забудьте свои коньки! Общество
168
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
265
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
231
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
394
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
404
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
615
Весь список