Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»

1 сентября, в первый осенний день, в преддверии открытия театральных сезонов, в Доме актера имени Михаила Лазарева были объявлены итоги профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза 2024». Проводится конкурс Самарским отделением Союза театральных деятелей России при поддержке министерства культуры Самарской области.

Номинантов поприветствовали министр культуры Самарской области Ирина Калягина и председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Гальченко.

Обладателями «Самарской театральной музы - 2024» в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стали:

Солистка оперы Екатерина Шпильман («лучшая работа солистки оперы» за партию Татьяны в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского)

Солист оперы Роман Николаев («лучшая работа солиста оперы» за партию Онегина в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского).

Солистка балета Анастасия Голощапова («лучшая работа солистки балета» за партию Гурули в балете «Два голубя» А. Мессаже).

Ведущая солистка балета Наталия Клеймёнова («лучшая работа солистки балета»за партию Étoiles в балете «Праздничный вечер» Л. Делиба)

Ведущий солист балета Сергей Гаген («лучшая работа солиста балета» за партию Étoiles в балете «Праздничный вечер» Л. Делиба).

Милена Гришина («лучшая роль второго плана в музыкальном театре» за роль Пака в опере «Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена).

Солистка оперы Евгения Бумбу (специальная премия жюри «за дебют на оперной сцене»)

В программе праздничного вечера приняли участие: солист оперы Давид Погосян, хор Шостакович Опера Балет под руководством главного хормейстера Максима Пожидаева, режиссер Оксана Штанина, солист оперы Иван Пилюкшин.

Лауреаты выразили благодарность руководству театра, творческой команде, своим педагогам за работу, которая помогла им получить такую ценную награду, и членам жюри, которые высоко оценили их труд. Во время церемонии было сказано большое количество приятных слов, сама атмосфера мероприятия подарила множество впечатлений и теплых воспоминаний.

Фото: Александр Крылов/ САТОБ