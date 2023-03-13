Объявлены лауреаты премии «Оскар-2023»

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В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лауреатов объявили в прямом эфире, трансляцию вел телеканал ABC.

Картина Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу» была названа лучшим фильмом. Данную номинацию в этом году получили десять картин: «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха, «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Говорят женщины» Сары Полли.

Также Кван и Шайнерт получили «Оскар» за лучшую режиссуру. За победу в номинации также боролись Тодд Филд («Тар»), Мартин Макдонах («Банши Инишерина»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали») и Стивен Спилберг («Фабельманы»).

Актером года признан Брендан Фрейзер, снявшийся в кинокартине режиссера Даррена Аронофски «Кит». На премию также претендовали Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»), пишет Лента.