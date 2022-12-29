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Новогодние мероприятия пройдут в Музее Э.Рязанова в Самаре

29 декабря 2022 09:45
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Новогодние мероприятия пройдут в Музее Э.Рязанова в Самаре

Новый год - главный праздник в России. Уже устоялись традиции, без которых невозможно представить новогоднюю ночь: украшение ёлки разноцветным шарами и гирляндами, приготовление оливье и просмотр «Иронии судьбы».
   Но ведь так было не всегда! Ещё в 1920-е годы украшение ёлки считалось рождественским предрассудком, а предновогодними вечерами по улицам ходили дежурные и вглядывались в окна квартир: не светятся ли где-нибудь огни ёлок. У праздника сложная и интересная история, в которую поможет окунутся интерактивная экскурсия: как до революции его отмечали в Самаре, как ёлку запрещали в первые годы советской власти и как дети встречали этот праздник в годы Великой Отечественной войны.
   Также познакомимся с историей создания любимых новогодних фильмов Эльдара Рязанова: «Карнавальной ночи», «Зигзага удачи» и «Иронии судьбы, или С легким паром!». Хорошее настроение не покинет больше вас, потому что в ходе экскурсии предстоит выполнить занимательные новогодние задания и ответить на вопросы викторины.

Дата и время проведения: 

4 января 2023 - 14:00 и 17:00

6 января 2023 - 17:00

8 января 2023 - 14:00 и 17:00

Стоимость билета: 300 рублей

*На экскурсию обязательна предварительная запись по телефону 8 (846) 332 05 16

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