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Новое здание музея им. Алабина – Самарский археологический центр откроется не только как место для хранения музейных фондов

16 марта 2023 22:08
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Директор музея имени Алабина Андрей Кочетков рассказал, что начало работ археологического центра запланировано на осень 2023 года.

Новое здание музея им. Алабина – Самарский археологический центр - было представлено вчера СМИ.

Новый филиал откроется не только как место для хранения музейных фондов, но и как общественное пространство: с выставочными залами и помещениями для занятий и детских мастер-классов.

Этот филиал станет уникальным — в нем будет работать Самарский региональный археологический центр. Оборудование для музейного фондохранилища было приобретено в рамках федерального бюджета:

«Предстоящее открытие регионального археологического центра – это очень знаковое событие для нашего региона. Идея была поддержана и организационно, и финансово Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. В рамках национального проекта «Культура» для этого центра будет приобретено новейшее выставочное оборудование. Это даст возможность нам не только показать этот центр как хранилище археологических коллекций, не только как научно-исследовательскую площадку, но и как просветительский проект, где также будут открыты выставки для наших посетителей, для детской аудитории, для профессиональной аудитории, для студентов и всех тех, кто интересуется археологией» — рассказала журналистам министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Директор музея имени Алабина Андрей Кочетков рассказал, что начало работ археологического центра запланировано на осень 2023 года. В сентябре откроется межрегиональная выставка «Лицом к лицу. Взгляд из прошлого», на которой будет представлена археология региона с древнейших времени и до XX века. Впервые в музейной практике будут продемонстрированы воссозданные по методу М.М. Герасимова образы жителей Самарского региона всех без исключения археологических эпох, в том числе живших 12 тысяч лет назад.

Вторая выставка откроется в октябре. «Мокрая археология» — проект, в основе которого лежит уникальный опыт музея-заповедника «Остров-град Свияжск», где в Музее археологического дерева удалось впервые в российской практике законсервировать и представить путем музейного показа реальные детали русского поселения 16-18 веков. На выставке будут представлены и материалы из археологического собрания музея имени Алабина.

 

Фото:   минкульт СО

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