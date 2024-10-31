«Ночь искусств 2024» пройдет в Музее Рязанова и Музее-галерее «Заварка»

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4 ноября (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и его отдел, Музей-галерея «Заварка», присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств 2024».

Музей Эльдара Рязанова

С 12.00 до 19.00 гости смогут бесплатно посетить экспозицию музея (0+).

В 16.00 начнется лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо» (12+). Участники услышат советы по изучению генеалогии на примере родословной Рязанова. Старший научный сотрудник музея Ирина Янцен поделится рекомендациями по работе в архивах, которыми сами пользуются сотрудники музея. Также на занятии каждый участник создаст собственное генеалогическое древо.

Стоимость участия – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cDBZJL

В 17.00 пройдет лекция «Коммунальный быт. История и истории» (12+). Ее прочитает заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. На лекции будет раскрыта история возникновения подобного жилья в XIX веке и изменение его роли в годы советской власти. Посетители также узнают об отличиях коммунальной квартиры от коммуны и о правилах жизни в коммуналке, которые были строго регламентированы жильцами.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cDBZ8j

Завершит вечер интерактивная экскурсия «Дом Залесова. После заката» (12+). Она начнется в 19.00. Проведет ее историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. У посетителей будет возможность увидеть экспозицию музея глазами жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. В ходе экскурсии гости услышат звуки квартиры, полистают кулинарные книги и погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи.

Вход на мероприятие – 300 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cDBXyP

Музей-галерея «Заварка»

С 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 гости смогут посетить Музей-галерею «Заварка» бесплатно.

В 13.00 пройдет семейный квест (6+) по выставке «Было/Не было» (12+). Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети вместе с родителями выполнят интересные задания и разгадают загадки. В ходе игры дети пофантазируют и нарисуют своего сказочного персонажа и, следуя за волшебным клубочком, найдут настоящую карту сокровищ.

В 18.00 начнется дедуктивно-культурологический лекторий (16+) от самарского проекта «3ХХ» на тему фольклора и мифологического мышления в современном обществе. Три лектора расскажут о мифологическом сознании и его трансформации от архаики к современности, о формах, жанрах и функциях современного фольклора, а также русской телевизионной мистике. Лекторы: кандидат философских наук Роман Исаев (тема «Трансформация мифа»), кандидат философских наук Дмитрий Андрамонов (тема «Страшный сетевой фольклор») и художник, фотограф, старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров (тема «Мистическое ТВ»).

Завершит вечер в «Заварке» театрализованное танцевальное представление «Маленькие истории большого дома» (12+) от студентов Самарского областного училища культуры и искусств. В основе действия лежат эпизоды по мотивам произведений Аркадия Гайдара, Николая Носова, Михаила Зощенко и Алексея Толстого. Посетители увидят бытовые сюжеты коммунального дома, которые могли произойти в нем в послевоенные годы прошедшего столетия, и погрузятся в атмосферу прошедшей эпохи. Начало в 19.30.