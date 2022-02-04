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Он приурочен к 150-летнему юбилею Константина Головкина.
Наградили победителей конкурса изобразительного искусства «Самарский модерн»
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Наградили победителей конкурса изобразительного искусства «Самарский модерн»

4 февраля 2022 16:16
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Он приурочен к 150-летнему юбилею Константина Головкина.

3 февраля в Самарском областном художественном музее состоялась торжественная церемония награждения победителей открытого регионального конкурса изобразительного искусства «Самарский модерн».

В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ, председатель оргкомитета по проведению в Самарской области мероприятий, посвященных 150-летию Константина Головкина Александр Хинштейн, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, заведующая научным отделом Самарского областного художественного музея Светлана Шатунова и ректор Самарского политеха Дмитрий Быков. 

– Сегодня Самарский политех неразрывно связан с наследием Константина Головкина. Так, в самом ближайшем времени в замечательном Доме со слонами откроется международная архитектурная школа Политеха. Я надеюсь на то, что и вы тоже себя считаете в какой-то степени продолжателями дела Константина Павловича, – подчеркнул в приветственном слове Александр Хинштейн, обращаясь к участникам конкурса. 

Большое значение усадьбы Головкина для нашего региона отметил и Дмитрий Быков.

– Важно помнить Константина Павловича, его работы и вклад в развитие города, – сказал ректор Самарского политеха. – Дача со слонами – жемчужина Самарской области и России. Совместными усилиям мы восстановим это объект, и он украсит культурный облик нашего города. Это победа, когда культурные ценности возвращаются к людям.

Конкурс, организованный сотрудниками Самарского политеха, включал три номинации («Модерн в архитектуре Самары», «Дача Головкина», «Персона Константина Головкина в искусстве») и проходил в два этапа. Во второй прошли 45 участников, из которых по результатам голосования выбрали 18 победителей (список прилагается). 

Кроме того, Карина Тимерханова стала первым обладателем стипендии имени К.П. Головкина, утвержденной в Политехе для студентов факультета архитектуры и дизайна, активно занимающихся творческой, научной и образовательной деятельностью. Благодарственные письма за оформление графической экспозиции «Человек-город», организованной в рамках выставки «Самарский модерн», вручили студентам кафедры «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» Анастасии Богдановой, Анастасии Литвишкиной, Анастасии Ковалевой, заведующему кафедрой Сергею Колесникову и доценту кафедры Марии Китаевой. 

Выставка творческих работ лауреатов и победителей конкурса будет работать в Самарском художественном музее до 6 февраля. 

Кстати, подведении итогов конкурса совпало еще с одной важной для Самары датой. 3 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств России, выдающегося самарского художника Юрия Филиппова.

Напомним, история семьи Константина Головкина тесно переплелась с историей нашего университета. Сын Головкина, Юрий, в 1938-1940 годах учился на факультете промышленного и гражданского строительства, внук, Владимир Овчинников, окончил нефтяной факультет, а правнук, Михаил Черносвитов, работает сегодня доцентом кафедры «Водоснабжение и водоотведение», сообщает пресс-служба СамГТУ. 

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

 

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