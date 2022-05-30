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Самарская область на неделю станет центром военно-патриотического творчества. В понедельник, 30 мая, в областной столице на 2-й очереди набережной прошел митинг-концерт в поддержку военной спецоперации на Украине. Мероприятие стало стартом VIII Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски.

Один из крупнейших городов России, запасная столица нашей родины в годы Великой Отечественной войны, город трудовой доблести – Самара – встретил 11 коллективов ансамблей песни и пляски ВС РФ. Это около 600 артистов из разных городов России от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Североморска. Они готовы показать свое мастерство и побороться за звание лучшего ансамбля Вооруженных сил нашей страны.



Жителей самарского региона на протяжении нескольких дней ждут выступления военных артистов на разных концертных площадках. Услышат их и курсанты военных училищ, и солдаты, которые сейчас проходят лечение в военном госпитале.



Фестиваль торжественно открыли начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации полковник Михаил Досугов и заместитель Председателя Правительства области Александр Фетисов. Приветствие участникам фестиваля направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

– Проведение столь масштабного мероприятия на территории нашего региона во многом обусловлено богатым культурным потенциалом, крепким воинским духом и патриотизмом, которыми славится Самарская область. Военные творческие коллективы всегда играли особую роль и были востребованы во все времена. И сейчас, когда Россия восстанавливает справедливость, защищает миллионы людей от геноцида и насилия, крайне важно поддерживать и поднимать боевой дух наших военнослужащих.

В рамках фестиваля 30 и 31 мая пройдет Всероссийский отборочный этап конкурса "Армия культуры", а по его результатам будет сформирована сборная команда ВС РФ, которая примет участие в армейских международных играх 2022 года.

- Принимать в своем городе лучшие ансамбли песни и пляски военных округов страны, разных видов войск – это большая радость и уникальная возможность увидеть и услышать выступления профессиональных артистов, изо дня в день в ходе "творческой" службы оттачивающих свое мастерство, – отметил губернатор.

Заместитель Председателя Правительства области Александр Фетисов на открытии фестиваля рассказал о работе в городе Снежное ДНР, откуда несколько дней назад вернулась самарская делегация во главе с Дмитрием Азаровым. Там областные власти провели встречи с руководством Донецкой республики, с российскими военными и жителями города Снежное, сотрудничество с которым официально оформила Самарская область. Зампредседателя Правительства отметил, что в Снежном уже начали работать порядка 40 специалистов из Самарской области в самых разных отраслях – от ЖКХ до медицины, доставлена необходимая специализированная техника.

– Сегодня на берегу Волги присутствуют лучшие творческие военные коллективы наших Вооруженных сил. И Самара не случайно была выбрана центром проведения этого масштабного фестиваля, ведь здесь военно-патриотическая работа находится на высоком уровне. Наши юнармейцы – одни из лучших в стране, в регионе проходят тематические акции, именно в Самаре зародилась акция "Мини-парад для каждого ветерана", а благодаря решению губернатора Дмитрия Азарова преобразился Окружной дом офицеров, который стал центром патриотического воспитания, – прозвучало на открытии фестиваля.

Один из гостей Самары из Нижнего Новгорода – начальник ансамбля песни и пляски Приволжского округа подполковник Алексей Косых. Он рассказал, что в Самару из этого региона приехали 8 артистов – две вокалистки, 4 танцора и дуэт баянистов.

– Зрителей ждут замечательные номера, и по хореографии, и по вокалу, и по инструментальной музыке. Это большой праздник, потому что все ансамбли съезжаются и делятся опытом. Это вдохновение и сплочение.

Конкурсные выступления ансамблей состоятся с 1 по 4 июня. Закрытие фестиваля пройдет в ОДО 5 июня, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Виталий Шабинский