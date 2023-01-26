Музыканты Тольяттинской филармонии отправили помощь в зону проведения специальной военной операции 

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Музыканты симфонического, русского и джазового оркестров филармонии собрали более 36 тысяч рублей и приобрели на них бензопилы, которые будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.

«Это совершенно необходимая там вещь, поскольку вся жизнь в зоне боевых действий организована вокруг печки-буржуйки. Пила позволяет быстро заготовить дрова, работает на доступном топливе, они очень нужны как бойцам, так и тем, кто обеспечивает их работу» — говорит один из музыкантов филармонии, недавно вернувшийся из зоны проведения спецоперации. Это не первая посылка военнослужащим, призванным из Самарской области, ранее сотрудники филармонии отправляли бойцам одежду, продукты и сладости.

Председатель первичной профсоюзной организации филармонии Вадим Шаталовский, один из инициаторов сбора средств, говорит, что артисты с удовольствием сыграли бы благотворительный концерт для бойцов: «Каждый, кто служил в армии, понимает, как тяжело нашим ребятам там, и если мы можем хотя бы немного помочь, готовы помочь», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО