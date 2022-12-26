Музыкант Александр Шевченко, автор хита «Будет все, как ты захочешь», скончался в возрасте 61 года

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Музыкант Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни. Об этом 26 декабря сообщила группа «Зодчие» в своих соцсетях.

«Печальная новость. Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга, талантливого Александра Шевченко. Светлая память», — говорится в сообщении.

Шевченко родился 22 июля 1961 года. В юношестве был участником ленинградских групп «Фаэтон» и «Фризби». С 1989 по 1991 год он являлся солистом группы «Зодчие», а после занялся сольной карьерой.

Популярность певцу принес хит «Будет все, как ты захочешь» с альбома его группы «Дежа-вю». За эту композицию Шевченко в 1997 году получил премию «Золотой граммофон».

В 1998 году Шевченко занялся продюсированием. Он писал песни для Алены Свиридовой, Алсу, Ирины Аллегровой и других поп-звезд.

Помимо работы с российскими музыкантами Шевченко сотрудничал с британскими группами CLEA и BodyRockers.

Фото: commons.wikimedia.org/ИЗВЕСТИЯ