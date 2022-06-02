Музыкальный фестиваль Юрия Башмета на склоне Площади Славы в Самаре собрал тысячи зрителей

197

Тысячи зрителей собрало 1 июня 2022 года на склоне Площади Славы грандиозное музыкально-драматическое действо по роману в стихах А.С. Пушкина и опере П.И. Чайковского.

Самарцы услышали «Евгения Онегина» в авторской версии Юрия Башмета. Фрагменты из поэмы Пушкина читали актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнили солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга: Жаля Исмаилова, Ирина Шишкова, Сергей Романовский, Алексей Исаев, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева, Александра Саульская-Шулятьева. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Хора Самарского академического театра оперы и балета был маэстро Юрий Башмет. Мероприятие прошло при поддержке Правительства Самарской области.

Юрий Башмет – один из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции. «Первой ласточкой» в этом синтетическом жанре стал «Евгений Онегин», показанный в 2010 в формате опэн-эйр в Ярославле. В дальнейшем авторская версия «Евгения Онегина» исполнялась маэстро неоднократно во многих городах мира. В первый день этого лета «Евгений Онегин» величественно реял над Самарской лукой.

Для самого Юрия Башмета «Евгений Онегин» — произведение знаковое: «Мои папа и мама познакомились в Ленинграде в кружке художественной самодеятельности. А потом много раз ходили слушать в оперный театр «Евгения Онегина». Папа знал текст оперы и пел все арии наизусть, у него был очень хороший голос. Может быть, именно это навсегда связало меня с «Онегиным»».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который также наслаждался в этот вечер великим творением, подчеркнул: «Такие события вдохновляют людей на творчество, добрые дела, на любовь к своей Родине, нашему искусству, великой российской культуре, которую пытаются запретить во многих странах, исходя из каких-то политических, конъюнктурных, меркантильных интересов определенных групп. Невозможно запретить российскую культуру, игнорировать ее, и это знает любой цивилизованный человек. Сегодня в Самаре люди смогли приобщиться к великому произведению, исполнителям. Я уверен, что такие культурные события дают дополнительный драйв развития региона. Все больше людей разных специальностей вдохновляются великими творениями российского искусства на добрые и важные дела».

«Юрий Абрамович Башмет – давний друг Самарской области. Академия его имени в этом году проходит у нас в двенадцатый раз, — отмечает Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. — Это настоящий праздник для всех, кто выбрал в самом юном возрасте музыку в качестве своего профессионального пути. В этом году свершилось настоящее чудо – благодаря Дмитрию Игоревичу Азарову и Правительству Самарской области нам удалось сделать следующий шаг в развитии творческих взаимоотношений с коллективом Юрия Абрамовича Башмета. Впервые в этом году в Самарской области проходит его фестиваль. Мы подготовили проект – отчасти спектакль, отчасти концерт – «Евгений Онегин». Я очень рада, что к нам приехали Константин Хабенский, Юрий Абрамович. Вчера уже в нескольких городах Самарской области – Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном, начались мастер-классы в Академии Башмета. А сегодня все жители Самарской области имеют уникальную возможность бесплатно увидеть великих исполнителей здесь, вживую, на склоне Площади Славы».

Режиссер спектакля Илья Ильин перед представлением отметил: «Сделанная специально маэстро Башметом авторская версия спектакля «Евгений Онегин» — грандиозный проект. В нём задействован цвет вокальной школы нашей страны и, в том числе, артисты Самарского театра оперы и балеты. В Самаре мы смогли найти высокопрофессиональный хор».

Любимец публики, актер Константин Хабенский из-за пандемии несколько лет не приезжал в наш город: «Не скажу, что в этом проекте было очень сложно совместить музыку и стихи. Сложен ведь сам Александр Сергеевич Пушкин. С возрастом он становится и сложным, и простым. А музыка – метафизична, вечна. Она – надо всем! Я еще не дорос, наверное, до того, чтобы говорить, что «Евгений Онегин» — это энциклопедия русской жизни. Но для меня – это прекрасные стихи, которые своей простотой открывают все больше и больше жизненных проблем. Думаю, что в нашем проекте «Евгений Онегин» каждый раз звучит по-новому. Верю, что когда зрителям предлагается хороший материал, отклик всегда будет».

А отклики появились сразу:

Евгения Шацких: «Вчера был исключительный день… Нас очаровывала фантастическая музыка Петра Ильича Чайковского. Спасибо всем участникам и создателям этого прекрасного мероприятия. И, если лето — маленькая жизнь, то началась она интересно и многообещающе!»

Анастасия Саксонова: «Ай да, Пушкин! Ай да, сукин сын! И Башмет, и Хабенский, и артисты оперы, а также хор, музыканты — тоже выше всяких похвал! Опера «Евгений Онегин» под открытым небом на площади Славы — лучший подарок в первый день лета!».

Екатерина Хромоненкова: «Это был потрясающий open air. Такого количества народа, решившего послушать произведения Пушкина и Чайковского, трудно было представить. Многие услышали оперу впервые. Но, вопреки моим ожиданиям, не разошлись на середине, а дослушал до конца, и поздравили исполнителей своими аплодисментами и криками «Браво!»».

Людмила Морозова: «Мы слушали оперу «Евгений Онегин» в авторском исполнении Башмета. Я получила мощнейший энергетический заряд, восторг… Знаете, что меня больше всего порадовало? Присутствие огромного количества молодёжи. Рядом со мной сидели юные креативные девушки с синими и лиловыми волосами и весь спектакль снимали на телефоны, слушали классическую музыку, и было видно, что она отзывается в их сердцах… Было радостно от прекрасной музыки, людского единения, от прекрасной погоды и организации праздника. Сюрпризом стал салют над сценой! Представляете, на сцене идет действо — бал, танцуют дамы и кавалеры, на экран проецируется салют и вдруг, небо разрывает красоты необыкновенной настоящий салют… Хочется сказать спасибо всем причастным к этому празднику, который подарил столько радости и счастья!», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО