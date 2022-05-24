Музыкальный фестиваль Юрия Башмета: 1 июня на сцене Площади Славы в Самаре

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1 июня 2022 года в 21:00 на сцене Площади Славы (амфитеатр склона) состоится грандиозное музыкально-драматическое действо по роману в стихах А.С. Пушкина и опере П.И. Чайковского — «Евгений Онегин» (авторская версии Юрия Башмета).

Фрагменты из поэмы Пушкина читают выдающиеся театральные актеры современности – Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнят молодые талантливые певцы – солисты ведущих театров Москвы и Санкт — Петербурга.

За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Хора Самарского академического театра оперы и балета – маэстро Юрий Башмет, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО