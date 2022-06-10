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Музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ» можно будет посмотреть в прямом эфире

10 июня 2022 19:18
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Трансляция пройдет в прямом эфире на официальной странице фестиваля в ВКонтакте

Фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ» впервые пройдет 11 и 12 июня на стадионе «Солидарность Самара Арена». Вход на фестиваль для зрителей – бесплатный. Все желающие могли заранее зарегистрироваться на мероприятие и получить бесплатный билет на сайте samfest.ru. На данный момент зрители забронировали уже все билеты на 11 июня и практически все билеты 12 июня.

Поэтому организаторы решили провести профессиональную многокамерную трансляцию для тех зрителей, кто не смог попасть на фестиваль.

Трансляция пройдет в прямом эфире на официальной странице фестиваля в ВКонтакте. За два дня на сцену стадиона «Солидарность Самара Арена» выйдут хедлайнеры фестиваля:
-11 июня: The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Сергей Бобунец.
-12 июня: Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, ARTEMIEV, VLNY.
Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.

Вместе с именитыми артистами шанс выступить на «САМ.ФЕСТ» получили десять победителей всероссийского творческого конкурса: Веснушка, Гульнара Байгузина, БАЛАКИРЬ, группа "Инкогнито", группа "Двадцать", Яна Антропова, Алексей Занин, Advinke, Роза Карим, TRAMONTANA!

Напомним, что творческий конкурс «САМ.ФЕСТ» проходил в три этапа с января 2020 года. Свои заявки на участие прислали более 700 авторов и исполнителей собственных песен. Финальная десятка победителей прошла отбор команды фестиваля, компетентного жюри, а также этап народного голосования. На сцене фестиваля участники поборются за главный приз – возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии. Имя победителя будет объявлено в финале мероприятия – 12 июня.

Внимание! Важная информация для обладателей входных билетов! Если ваш билет на «САМ.ФЕСТ» не будет использован до 17:50 в день мероприятия, то он будет автоматически аннулирован и после 18:00 вход по нему будет невозможен! Аннулированные билеты вновь вернутся в систему и желающие смогут пройти на освободившиеся места, получив новый билет на фестиваль. В случае их наличия, получить билеты в день мероприятия можно в кассе, расположенной у гейта №2 на стадионе «Солидарность Самара Арена». Схемы расположения гейтов и входов можно найти на сайте фестиваля.

Напомним, в настоящий момент билеты на 11 июня закончились, а на 12 июня осталось ограниченное количество. Их пока можно получить на сайте KASSIR.RU или сайте.

В дни проведения фестиваля на территории «САМ.ФЕСТа» будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно будет на общественном транспорте, работа которого в эти дни будет усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом. С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться по ссылке.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

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