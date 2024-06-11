Музей "Заварка" приглашает самарцев на новые экскурсии

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13 июня (четверг) в 18.30 научный сотрудник «Заварки» Анастасия Волынкина организует арт-медиацию (6+) по выставке «Сюрприз» (6+). Посетители поговорят о представленных в «Заварке» работах Яны Арбузовой, основных темах выставки и кураторской задумке.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

В пятницу 14 июня в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Сюрприз» (6+). Посетители пройдутся по залам вместе со старшим научным сотрудником музея и куратором выставки Кириллом Гуровым, познакомятся с работами Арбузовой и взглянут через игрушку на собственное детство.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

15 июня (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «(Не)постоянство памяти» (12+). Искусствовед, заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова расскажет, как художники разных эпох обращались к теме памяти, вспоминания и ощущения времени.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

16 июня (воскресенье) в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.

Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).